足球專欄／中國女足好樣的 男足多學學

中國女足隊以3：2戰勝韓國隊，奪得亞洲杯冠軍。（新華社）

春節假期，中國足球 迷的心情隨著國家隊成績上沖下洗。大年初一，男足世界杯預賽以1：3輸給越南 ，給球迷添堵；幸好女足爭氣，連克日本、南韓 拿下亞洲杯冠軍，讓中國足球又看到了希望。究竟女足的成功哪些地方值得男足學習的呢？

1.鬥志

男足在對越南的比賽中，上半場0：2落後，下半場懶洋洋地，進攻更加難看，甚至射正還不如越南。

相反地，女足連續三場逆轉勝奪冠，充分展現出韌性與拚搏精神。尤其是決賽對南韓，同樣是上半場0：2落後，女足不僅不氣餒，在壓力下還能打出漂亮的進球。像是唐佳麗在右路的突破助攻，和最後由王珊珊直塞助攻，肖裕儀打進致勝球，都非常精采。

2.球技

除了歸化球員外，男足最大的球星就是留洋西甲的武磊，被稱為「全村的希望」。這樣的球員儲備，與日韓簡直天差地遠。

相反的，女足的球星可不少。頭號王牌王霜曾效力巴黎聖日爾曼，唐佳麗目前在英超熱刺隊。此外，王珊珊、肖裕儀，甚至門將朱鈺都有亮眼的表現。

競技體育的基礎還是在球員能力，日韓足球之所以能始終維持在亞洲前列，甚至在世界杯上擊敗德國、險些讓比利時翻船，很重要的一點就是他們的球員大量地前往歐洲踢球，而且都能成為各隊的重要球員。

3.教練

背負著全中國的希望，男足主教練確實很難當。但男足實力大家心裡有數，也不會要求他們贏下每一場比賽，重要的是擺出合理的陣容、戰術及態度，拿下該贏的比賽。但近兩任主教練李鐵、李霄鵬卻讓人不甚滿意，尤其是歸化球員的運用。明明歸化球員實力強、而且花大錢請來，卻始終沒有善用。

相反的，女足主教練水慶霞被認為是這次奪冠的關鍵。她是黃金一代球員出身，擔任基層教練多年，是真正懂女足的教練。

從兩點可以看出她的過人之處，首先，決賽替補上場的張琳艷、肖裕儀都建功了，可見臨場調度的功力；第二，王霜曾透露，比分落後時，女足一點都不怕，因為在訓練時磨練了超強的體力，所以很有信心後半場能「衝死對手」。這顯示了水慶霞針對性的訓練，制定了一套可以贏的戰略，這正是主教練該做的。