我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

冬奧／羽生結弦挑戰4周半跳失敗 長曲開場連兩摔

足球專欄／中國女足好樣的 男足多學學

易起民
中國女足隊以3：2戰勝韓國隊，奪得亞洲杯冠軍。（新華社）
中國女足隊以3：2戰勝韓國隊，奪得亞洲杯冠軍。（新華社）

春節假期，中國足球迷的心情隨著國家隊成績上沖下洗。大年初一，男足世界杯預賽以1：3輸給越南，給球迷添堵；幸好女足爭氣，連克日本、南韓拿下亞洲杯冠軍，讓中國足球又看到了希望。究竟女足的成功哪些地方值得男足學習的呢？

1.鬥志

男足在對越南的比賽中，上半場0：2落後，下半場懶洋洋地，進攻更加難看，甚至射正還不如越南。

相反地，女足連續三場逆轉勝奪冠，充分展現出韌性與拚搏精神。尤其是決賽對南韓，同樣是上半場0：2落後，女足不僅不氣餒，在壓力下還能打出漂亮的進球。像是唐佳麗在右路的突破助攻，和最後由王珊珊直塞助攻，肖裕儀打進致勝球，都非常精采。

2.球技

除了歸化球員外，男足最大的球星就是留洋西甲的武磊，被稱為「全村的希望」。這樣的球員儲備，與日韓簡直天差地遠。

相反的，女足的球星可不少。頭號王牌王霜曾效力巴黎聖日爾曼，唐佳麗目前在英超熱刺隊。此外，王珊珊、肖裕儀，甚至門將朱鈺都有亮眼的表現。

競技體育的基礎還是在球員能力，日韓足球之所以能始終維持在亞洲前列，甚至在世界杯上擊敗德國、險些讓比利時翻船，很重要的一點就是他們的球員大量地前往歐洲踢球，而且都能成為各隊的重要球員。

3.教練

背負著全中國的希望，男足主教練確實很難當。但男足實力大家心裡有數，也不會要求他們贏下每一場比賽，重要的是擺出合理的陣容、戰術及態度，拿下該贏的比賽。但近兩任主教練李鐵、李霄鵬卻讓人不甚滿意，尤其是歸化球員的運用。明明歸化球員實力強、而且花大錢請來，卻始終沒有善用。

相反的，女足主教練水慶霞被認為是這次奪冠的關鍵。她是黃金一代球員出身，擔任基層教練多年，是真正懂女足的教練。

從兩點可以看出她的過人之處，首先，決賽替補上場的張琳艷、肖裕儀都建功了，可見臨場調度的功力；第二，王霜曾透露，比分落後時，女足一點都不怕，因為在訓練時磨練了超強的體力，所以很有信心後半場能「衝死對手」。這顯示了水慶霞針對性的訓練，制定了一套可以贏的戰略，這正是主教練該做的。

越南 足球 南韓

上一則

NBA／灌籃大賽、三分球大賽名單出爐 拉文挑戰歷史

下一則

MLB／電影「魔球」留名…前運動家外野手 吉昂比過世

延伸閱讀

中國女足包機抵滬 隊長：能否送我們一個冰墩墩？

中國女足包機抵滬 隊長：能否送我們一個冰墩墩？

亞洲杯女足／1：2輸越南 中華隊明年再拚世界杯附加賽

亞洲杯女足／1：2輸越南 中華隊明年再拚世界杯附加賽
評／女足淘汰日本 男足兵敗越南 核心差距在鬥志

評／女足淘汰日本 男足兵敗越南 核心差距在鬥志
朗平接班人 蔡斌出任「中國女排」主教練 備戰巴黎奧運

朗平接班人 蔡斌出任「中國女排」主教練 備戰巴黎奧運

熱門新聞

美國出生的中國滑冰選手朱易7日再度在冰上摔倒，圖為她在冰場上痛哭。(歐新社)

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

2022-02-07 22:41
代表中國的美中混血女子自由式滑雪好手谷愛凌，備受中國粉絲和官媒宣傳與關注，但也再度掀起有關她國籍的尷尬問題議論。(美聯社)

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

2022-02-06 13:05
21歲的華裔選手周知方因確診宣布退賽。(擷自Instagram)

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

2022-02-07 17:15
劉俊（右）本希望北京冬奧會可以成為一家人團聚和尋根之旅。（本報資料照片）

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

2022-02-06 00:56
中國滑冰女將范可新在參加冬奧女子500公尺短道競速滑冰八強賽時，被網友抓包，故意將場上障礙物推到前方對手腳下，試圖讓對方摔倒。

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

2022-02-09 09:15
冬奧運動員在北京的隔離酒店。(美聯社)

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

2022-02-05 13:11

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢