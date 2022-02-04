足球／缺乏鬥志…中國男足遠遜女足

中國女足淘汰日本殺入亞洲杯決賽。（取材自微博）

3日22時，中國女足迎來了亞洲杯半決賽對手日本 隊——面對6年未曾戰勝的對手，中國女足在核心王霜因傷缺陣的不利情況下，和對手拚進加時。

在日本隊加時賽先進球的情況下，王珊珊第119分鐘為中國女足絕平。雙方2：2進入點球大戰。

點球大戰中，中國女足門將朱鈺率先扑出對手點球，但張馨也罰丟。最後一個點球，朱鈺再次撲出。隨後王珊珊頂住壓力罰進，中國隊殺入決賽。

絕對核心王霜因傷缺陣，中國女足依然頑強淘汰了衛冕冠軍日本女足，挺進亞洲杯決賽；而中國男足一周前剛被日本隊蹂躪得毫無還手之力，隨後又慘敗於越南 ；衕樣身處糟糕的中國足球 環境，男女足都沒有像樣的青訓，都極端缺乏後備力量，但男足至少有燒不完的錢，女足則一貧如洗；如何解釋男女足成績的巨大差異？唯有天壤之別的鬥志。

中國男足是嬌生慣養的敗家子，是出了大棚就注定凋零的溫室花朵，寧可跪著死，不肯站著亡；而女足就像無依無靠的童養媳，要想活下去就只能拚盡全力，只要還有一口氣，就絕對不放棄。

足球的規律，是從娃娃抓起。當家長願意送孩子踢球，當政府願意拿出土地修建球場，當小學、中學和大學都有足球聯賽，就能為職業球隊源源不斷地輸送人才，然後拔尖的球員留洋歐洲，國家隊實力上升也就水到渠成。

這個道理是人就懂，日本和南韓都是這樣做的，尤其是日本，當代東瀛足球的發展，就同明治維新後日本的國力發展如出一轍，有長遠眼光，肯臥薪嘗膽；而中國叫喊了幾十年，可是大城市的校園和社區，足球仍然是一片荒漠。

從根本上改變中國足球的土壤，短時間內是不現實的，因為遠遠超出了足球範疇，非國家體育總局或中國足協能夠操控，整個社會的發展觀念都需要轉變；讓家長和學校放鬆孩子的學業去踢球？讓土地開發商少蓋幾棟樓去建公益球場？讓球員放棄國內的巨額薪水去闖蕩歐洲？這雖然都是必須要做的事情，但是太難了。

北韓足球靠什麼進入世界杯？靠的是頑強鬥志。而這，就是中國男足最缺乏的氣質；同時也是中國女足、乃至中國女排最可貴的特質。

但凡中國男足有北韓球隊一半的精神意志，也不至於在面對日本隊時，剛一上場就失魂落魄、繳械投降；技戰術的差距雖然是巨大的，但精神可以彌補一部分實力的不足；如果連帶球傳球的膽量都沒有，連逼搶防守的意願都沒有，連置之死地而後生的勇氣也沒有，那就只能任人宰割了；同樣的，在對陣越南時，中國男足精神之萎靡、作風之散漫，也是有目共睹，恥辱之慘敗也就順理成章。