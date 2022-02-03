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朗平接班人 蔡斌出任「中國女排」主教練 備戰巴黎奧運

中新社／北京3日電
蔡斌出任中國女排主教練。（取材自微博）
蔡斌出任中國女排主教練。（取材自微博）

中國國家體育總局排球運動管理中心（簡稱排管中心）3日宣布，蔡斌出任新一屆中國女排主教練。 

上月排管中心啟動了中國女排新任主教練選聘工作，國家體育總局副局長劉國永擔任選聘工作領導小組組長，排球中心主任李全強等擔任副組長，中國女排前主教練陳忠和、郎平及中國男排前主教練沈富麟等是專家組成員。 

2月3日中國女排新一任主帥人選出爐。公告稱，秉承公開、公平、公正，發揚民主、實事求是、選用公廉的原則，經選聘工作專家組對報名人選綜合評議，選聘工作領導小組推薦，排管中心黨委研究並報國家體育總局批准，聘任蔡斌為新一屆國家女排主教練。

現年56歲的蔡斌球員時期司職二傳，1997年擔任上海女排主教練，1999年開始兼任女排國青隊主教練長達10年之久，2001年和2005年兩次率隊獲得世青賽銀牌，為國家隊輸送了大批人才。

2009年蔡斌曾擔任過中國女排主帥，但在當年9月的亞錦賽上率隊拿到亞軍，不久後「下課」。隨後他接連擔任北京女排、江蘇女排主教練，2016-2017賽季帶領江蘇隊首奪聯賽冠軍，2017年率隊首奪全運會冠軍，他也因此獲得該賽季聯賽最佳主教練。

蔡斌的當選宣告中國女排正式開啟巴黎奧運周期征程，他將帶隊完成2022年杭州亞運會、2022年世錦賽、2023年世界杯和2024年巴黎奧運會備戰參賽任務。

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