足球／中國首次輸越南 無緣卡達世界杯 歸化政策大失敗

中國隊球員蔣光太（左三）與越南隊球員範俊海（左二）在比賽中拼搶。（新華社）

中國男足1日在卡達世界杯的亞洲區外圍賽12強賽事不敵越南 ，確定無緣年底會內賽。多名歸化球員表現不如預期，中國的球員歸化政策成效被放大檢視，遭外界質疑「爛尾」。

農曆大年初一，中國男子足球 隊在卡達世界杯外圍賽以1：3不敵越南，不但是史上首次敗給越南，也正式宣告無緣今年的卡達世界杯。賽後，包含總教練李霄鵬與多位球員，向中國球迷道歉。

中國男足陣中有多名歸化球員，在敗戰之後，外籍球員歸化政策被放大檢視，效益被質疑，更被形容為「爛尾工程」。

北京 青年報報導指出，歸化球員在本屆預賽的整體表現，雖顯現出一定的個人能力，但卻無法協助中國男足闖入世界杯。「從這個角度來說，中國足球的歸化工程並不成功，甚至有爛尾之嫌」。

報導提到，雖然艾克森、阿蘭、洛國富等多位歸化球員，從亞洲區賽事之初就參與中國隊的備戰，並被列入比賽陣容中，但在前8輪的比賽，進球數寥寥無幾，即便進球，也大多是對上實力相對較弱的球隊。

報導引述資料顯示，艾克森在整個預賽期間只踢進4球，而且全部是在40強賽時；阿蘭在40強賽期間進3球；洛國富唯一的進球在12強賽，出戰沙烏地阿拉伯。

據報導，在確認無緣晉級卡達世界杯會內賽後，中國男足實際上已經可以提前啟動2026年世界杯預選賽以及2023年亞洲杯的備戰工作。

報導稱，總教練李霄鵬在這一系列的比賽中，徵調一批年輕球員入隊，顯示中國男足勢必面臨世代交替。在這樣的情形之下，「絕大多數年齡超過30歲的歸化球員，是否仍被國家隊重用，則需要國足管理方及教練組深思熟慮。」