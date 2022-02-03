我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

足球／中國首次輸越南 無緣卡達世界杯 歸化政策大失敗

中央社／台北2日電
中國隊球員蔣光太（左三）與越南隊球員範俊海（左二）在比賽中拼搶。（新華社）
中國隊球員蔣光太（左三）與越南隊球員範俊海（左二）在比賽中拼搶。（新華社）

中國男足1日在卡達世界杯的亞洲區外圍賽12強賽事不敵越南，確定無緣年底會內賽。多名歸化球員表現不如預期，中國的球員歸化政策成效被放大檢視，遭外界質疑「爛尾」。

農曆大年初一，中國男子足球隊在卡達世界杯外圍賽以1：3不敵越南，不但是史上首次敗給越南，也正式宣告無緣今年的卡達世界杯。賽後，包含總教練李霄鵬與多位球員，向中國球迷道歉。

中國男足陣中有多名歸化球員，在敗戰之後，外籍球員歸化政策被放大檢視，效益被質疑，更被形容為「爛尾工程」。

北京青年報報導指出，歸化球員在本屆預賽的整體表現，雖顯現出一定的個人能力，但卻無法協助中國男足闖入世界杯。「從這個角度來說，中國足球的歸化工程並不成功，甚至有爛尾之嫌」。

報導提到，雖然艾克森、阿蘭、洛國富等多位歸化球員，從亞洲區賽事之初就參與中國隊的備戰，並被列入比賽陣容中，但在前8輪的比賽，進球數寥寥無幾，即便進球，也大多是對上實力相對較弱的球隊。

報導引述資料顯示，艾克森在整個預賽期間只踢進4球，而且全部是在40強賽時；阿蘭在40強賽期間進3球；洛國富唯一的進球在12強賽，出戰沙烏地阿拉伯。

據報導，在確認無緣晉級卡達世界杯會內賽後，中國男足實際上已經可以提前啟動2026年世界杯預選賽以及2023年亞洲杯的備戰工作。

報導稱，總教練李霄鵬在這一系列的比賽中，徵調一批年輕球員入隊，顯示中國男足勢必面臨世代交替。在這樣的情形之下，「絕大多數年齡超過30歲的歸化球員，是否仍被國家隊重用，則需要國足管理方及教練組深思熟慮。」

中國隊球員王燊超（左）與越南隊球員杜雄勇在比賽中拼搶。（新華社）
中國隊球員王燊超（左）與越南隊球員杜雄勇在比賽中拼搶。（新華社）

越南 足球 北京

上一則

NBA／搞砸上籃讓球迷7萬彩金泡湯 波爾辛吉斯掏腰包補償

下一則

NBA／1月東區最佳球員 安比德場均34分連莊

延伸閱讀

西方大吉變大凶 越南人不愛7

西方大吉變大凶 越南人不愛7
西方吉祥數字 漂洋過海變大凶 越南人不愛7

西方吉祥數字 漂洋過海變大凶 越南人不愛7
憂失先機 越南擬下月全面開放國際旅遊

憂失先機 越南擬下月全面開放國際旅遊
女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

熱門新聞

2022年北京冬奧，姚明再次擔任火炬手。（新華社）

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

2022-02-02 15:45
北京冬奧送給選手一人一台三星手機。（視頻截圖）

冬奧／選手禮包送三星手機 網友：怎不是華為、小米？

2022-02-01 19:11
北京冬奧在即，美媒報導，中國政府為確保奧運期間一切盡如人意，將對氣候實施人工控制。新華社

確保冬奧藍天白雲 美媒：北京人工翻雲覆雨、喜憂難說

2022-01-29 08:03
「西班牙蠻牛」納達爾歷經5盤馬拉松大戰，在澳網決賽上演超級逆轉，擊敗梅德維夫，生涯第21座大滿貫到手。(美聯社)

澳網／馬拉松對決大逆轉 納達爾奪第21座大滿貫寫新猷

2022-01-30 09:25
北京冬奧於2月4日開幕。Getty Images

峰迴路轉 中華代表團要參加北京冬奧開閉幕式

2022-01-31 22:06
傳奇球星布萊恩與女兒雕像豎立事故地點。（路透）

NBA／布萊恩「溫柔對望愛女」失事地放置雕像 球迷淚崩

2022-01-27 08:01

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人