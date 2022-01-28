足球／C羅在世界最高塔「點燈」祝孩子媽生日快樂

C羅和喬治娜在杜拜慶生、曬恩愛，簡直是杜拜旅遊局的觀光大使。(取材自Instagram)

堪稱毫無懸念，2021 Instagram追蹤數全球最高的世界第一，仍由葡萄牙足球 明星「C羅 」（Cristiano Ronaldo）以3.9億粉絲數拿下，近日他攜家帶眷在杜拜度假，曬出Nad Al Sheba體育場訓練圖、沙灘照、床照，散發幸福人生的歡樂感，28歲西班牙模特兒女友喬治娜（Georgina Rodriguez）也曬出杜拜哈里發塔（burj khalifah）打字點燈祝她1月27日生日快樂的美圖，全家福照片堪稱是攀登了幸福感的世界巔峰。

C羅一家人近日在杜拜玩耍，日前也拜會了阿聯酋阿聯酋副總統兼總理兼杜拜統治者Sheikh Mohammed,Sheikh Hamdan和王儲Sheikh Hamdan bin Mohammed，並帶著他的兒子Cristiano Junior一起出席。全家人預計參加1月28日舉辦的2022年杜拜世界博覽會，C羅將出現在瓦索（Al Wasl）廣場，而懷孕中的女友喬治娜則是曬出慶生美圖，寫下「這激動人心的一天就這樣結束了！無法用言語形容這賓至如歸的感覺，感謝所有讓這一天變得如此特別的人，感謝所有一直為我和我家人的幸福而高興的人，全心全意地愛著你們。」看得出來她心情相當開心、激動，懷著龍鳳胎的她渾身綻放幸福光芒。

C羅一家人在杜拜享受奢華晚宴。(取材自Instagram)

點燈祝賀喬治娜生日快樂的哈里發塔，是全球第一高塔，竣工於2010年、也是人類史上首座高度超過800公尺的建築物，828公尺高、163層樓。在距離天空最近的地方，是祝賀喬治娜生日的字體、照片，超級浪漫，也展現了C羅一家人的影響力。