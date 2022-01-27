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福原愛事業愛情兩得意 出任WTT世界乒聯日本區總經理

新華社／北京27日電 
WTT世界桌球職業大聯盟宣布福原愛出任日本區總經理。(取材自微博)
WTT世界桌球職業大聯盟宣布福原愛出任日本區總經理。(取材自微博)

日本桌球女將福原愛前陣子被日媒拍到與新男友約會，感情生活穩定，繼接獲大學講師聘書，今又多了新身分，WTT世界乒乓球職業大聯盟（以下簡稱WTT世界乒聯）27日宣布，任命福原愛為日本區首位總經理。

「我從小就以球員身份參與乒乓球運動，現在WTT世界乒聯對我的成就和經驗的認可，讓我感到非常激動。我會為球員們努力，為滿足他們的需要貢獻一份力量。」福原愛說。

福原愛的工作任務包括為WTT世界乒聯創造賽事主辦機會、推動贊助和投資、支持乒乓球運動發展，以及促進WTT世界乒聯在日本的媒體版權銷售。

「作為WTT世界乒聯日本區總經理，我將有機會從不同方面支持球員和整個乒乓球大家庭，我也希望能讓這項運動變得更充滿活力。」她說。

日本是全球第二大乒乓球市場，該市場在東京奧運期間顯示了巨大潛力，奧運會乒乓球比賽總共吸引超過2100萬名觀眾觀看，電視覆蓋率達到日本人口的54.4%。

國際乒聯集團首席執行官、WTT世界乒聯董事史蒂夫丹頓表示，很高興能與福原愛這樣知名的球員展開合作。「福原愛是幫助我們實現目標的最佳人選，非常期待與她攜手進一步發展乒乓球運動。」

福原愛是日本著名的乒乓球運動員之一，她10歲成為職業球員，是當時日本國家隊最年輕的球員。福原愛四次參加奧運會，在2012年倫敦奧運上獲得乒乓球女子團體銀牌，在2016年里約奧運上獲得女子團體銅牌，職業生涯總共收穫六枚世乒賽獎牌。她於2018年10月宣布退役。

福原愛 日本 東京奧運

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