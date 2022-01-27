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足球專欄／萊萬加把勁 金球不是夢

易起民
拜仁前鋒萊萬多夫斯基（左）打破德甲進球紀錄。（美聯社）
拜仁前鋒萊萬多夫斯基（左）打破德甲進球紀錄。（美聯社）

拜仁慕尼黑前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）日前蟬聯世界足球先生，稍微彌補了無緣金球獎的遺憾。

過去兩年，萊萬以一顆顆進球，展示了自己世界第一中鋒的地位。在2021年，他打進69球、11次助攻，14次梅開二度、5次帽子戲法。在德甲聯賽更是連續15場進球，最終以43球的成績，打破蓋德穆勒（Gerd Muller）高懸49年的德甲自然年進球紀錄。他一年內踢入69球，更是追平了C羅（Cristiano Ronaldo），成為歐洲球員第一人，僅次於梅西（Lionel Messi）的92球神蹟。

展望2022年，萊萬最大的心願當然是拿下金球獎，如果能達成以下幾點成就，相信離目標也不遠了。

1.歐冠

2020年，拜仁順利拿下歐冠，完成三冠王的成就，可惜當年因為疫情爆發，金球獎停辦，讓萊萬錯失了這項榮譽。2021年，拜仁在八強淘汰賽不敵巴黎聖日爾曼，這兩場比賽，萊萬都因傷無法上場，被認為是拜仁落敗的關鍵，可見他對球隊的重要性。

但攤開數據來看，萊萬在歐冠八強階段及之後的賽事中表現並不突出，近五年來，在淘汰賽後半段，他只打進了四球，其中還有兩顆點球。要知道，C羅之所以有今天的地位，就是在重要時刻打進關鍵進球，這種個人的高光時刻，是超級巨星的必要條件。

2.世界杯

2021年金球獎，即使萊萬個人數據更亮眼，但他所領軍的波蘭隊在歐洲杯小組賽墊底淘汰，和梅西在美洲杯率阿根廷奪冠相比，自然敗下陣來。

2022年世界杯年底在卡達舉行，而萊萬眼前的難關是帶領波蘭隊拿下世界杯正賽門票。他將遭遇殘酷的附加賽考驗，波蘭須先跨過俄羅斯這一關，再與瑞典和捷克的勝者爭奪唯一一張門票。如果成功闖入世界杯，更不能僅僅一輪遊，必須從小組賽出線，至少打入四強，才能展現他萬夫莫敵之姿。

3.個人數據

這是萊萬最不需要擔心的。本賽季，他在聯賽和歐冠已打進42球，遙遙領先薩拉赫（Mohamed Salah）的23球和本澤馬（Karim Benzema）的22球，歐洲金靴看來是手到擒來。唯一要注意的是浪費絕佳機會的次數有點多，不過在拜仁強大的統治力下，相信他仍會源源不斷地進球。

金球獎 C羅 梅西

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