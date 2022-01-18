足球／萊萬連莊「世界足球先生」 C羅獲特別獎

萊萬多夫斯基榮獲世界足球先生。（取材自推特）

國際足聯（FIFA）舉辦年度頒獎典禮，萊萬（Robert Lewandowski）擊敗梅西 （Lionel Messi）和薩拉赫（Mohamed Salah），當選年度最佳男足球 員，也就是俗稱的「世界足球先生」。

萊萬去年擊敗C羅 （Cristiano Ronaldo）和梅西當選，今年他成功蟬聯這個獎項。

他在獲獎後發表獲獎感言表示：「我非常感激，非常自豪。這是一種榮譽。感謝我的教練和我的隊友們。」「我們非常努力地工作。這是對我身邊每個人的獎勵。去年發生的一切，我一直夢想著打破穆勒的進球紀錄，我認為這是不可能的，但我做到了。」

上賽季，萊萬以41球打破德甲單賽季進球紀錄，奪得德甲冠軍、德國超級杯冠軍、歐洲超級杯冠軍、世俱杯冠軍，各項賽事出場60場踢進69球還有11次助攻，效率驚人。

C羅另外獲頒「FIFA特別獎」，因為他打破了史上國家隊進球紀錄。

獲獎之後C羅表示：「感謝我的隊友，特別是國家隊的隊友。我感到非常自豪。..........感謝我的家人，感謝我的女友，感謝我的孩子。這是個巨大的成功。能夠成為國家隊的歷史最佳射手是一種榮譽。」「我想繼續下去，希望能再踢4到5年，這都是精神層面上的，如果你在身體上善待自己，那就能獲得反饋。」

這個獎項是由國家隊隊長、總教練、媒體代表和球迷共同投票產生。今年得票情形如下：1. 萊萬多夫斯基（波蘭）48票；2. 梅西（阿根廷）44票；3. 薩拉赫（埃及）39票；4. 本澤馬（法國）30票；5.坎特（法國）24票；6. 若日尼奧（義大利）24票；7. C羅（葡萄牙）23票；8. 姆巴佩（法國）16票；9. 德布勞內（比利時）11票；10. 內馬爾（巴西）10票。