體操／3屆奧運金牌得主 日名將內村航平3月退役

內村航平宣布將在今年3月參加完告別賽後退役。（歐新社）

日本 體操名將內村航平14日宣布將在今年3月參加完告別賽後退役。

33歲的內村航平曾贏得三塊奧運金牌，其中包括兩塊男子全能金牌，還贏得過10塊世界錦標賽金牌，其中六次在個人全能比賽中問鼎。不過，在去年的東京奧運 上，他在單槓比賽中掉杠，未能贏得任何獎牌。

內村航平在當天的發佈會上表示，3月12日他將在東京體育館舉行一次告別賽，他將和其他選手參加所有六個單項的表演，之後將告別賽場。

從2008年至2017年，內村航平創造了個人全能項目連續40場不敗的紀錄。他在發佈會上回顧了一些生涯中最輝煌的時刻，表示2016年里約奧運上反敗為勝贏得個人全能金牌的表現令他終生難忘。

去年10月，內村航平在出生地北九州最後一次參加世錦賽，但在熱情的家鄉父老面前，他只獲得了單槓第六的成績。

內村航平宣布將在今年3月參加完告別賽後退役。（路透）

他說： 「我始終希望能夠堅持下去，但是在備戰北九州世錦賽的過程中，我感覺這太艱難了，由於身體的傷病，我無法再讓自己進行最艱苦的訓練，心理上也不能保持以前的鬥志。」

對於3月的告別賽，他說自己會盡全力調整好受傷的身體，很少有體操運動員 舉行過退役前的告別賽，他希望將來和他一樣取得過優異成績的體操選手，能夠舉辦類似的告別賽。

「我希望比完所有六個項目的比賽，畢竟我是一名全能選手，我熱愛全能比賽，我也不想在退役前只能參加單槓比賽。」