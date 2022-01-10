CBA／林書豪0分5失誤創生涯最慘一役 中媒狠批「不行了」

林書豪9日在CBA生涯首度得分掛0，還發生5次失誤，堪稱最慘一役。 新華社

效力於CBA北京 首鋼隊的台裔球星林書豪 ，9日面對浙江廣廈打出生涯在CBA最慘一役，不僅得分掛蛋，還發生5次失誤，狀況相當低迷。賽後，中國球迷也出現批評聲浪，甚至有中國媒體直言：「林書豪不行了。」

林書豪9日上場15分鐘，抓下4籃板、5助攻，不過卻投4中0，得分抱蛋，外加5次失誤，給了對手多次反快攻的機會。對此，中國球評蘇群也毫不客氣地評論：「林書豪這場比賽的失誤，對球隊造成了傷害。」終場，首鋼以88：99敗給廣廈。

目前林書豪本季在CBA聯賽出賽7場，平均僅12.4分、3.1籃板、6.1助攻，反觀與林書豪同位置的另一洋將吉布森昨天攻下36分，而他本季同樣出賽7場，場均可攻下22分、5.1籃板、3.1助攻。以數據來看，林書豪確實被狠狠甩在後頭，這也造成他在決勝期往往遭教練團棄用，在首鋼生存也越來越不利。

中國籃球記者麥穗豐指出，林書豪在面對廣廈之戰，對於所有對方前來防守的後衛，似乎都相當不適應，可能真的「不太行了」，如果是洋將，就該以洋將標準來要求。

現年33歲的林書豪上季為了挑戰重返NBA，在勇士 隊發展聯盟打拚，但最終未獲青睞，本季他選擇回歸CBA北京首鋼陣營，不過目前他的成績與2019-20球季的場均22.4分、5.6籃板、5.6助攻、命中率49.4％相比，有段不小落差。