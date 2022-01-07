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北京冬奧／張藝謀擔任總導演 史上第1「雙奧」導演

記者陳言喬／即時報導
張藝謀擔任北京2022年冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演。(中新社)
張藝謀擔任北京2022年冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演。(中新社)

北京冬奧組委7日公布張藝謀為2022年北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演，他也將成為世界第一位執導夏季奧運和冬奧開閉幕式的「雙奧」總導演。另，蔡國強也再次負責冬奧開閉幕式的視覺藝術設計。

新華社報導，張藝謀除擔任過北京2008年奧運會和殘奧會開閉幕式總導演外，還在2004年雅典奧運會閉幕式和2018年平昌冬奧會閉幕式接旗儀式上執導了北京8分鐘文藝演出。

張藝謀表示，非常榮幸可以成為「雙奧」導演。「因為國家的發展、地位的提升，中國有能力在這麼近的時間內舉辦兩次奧運會，所以才有了我成為『雙奧導演』的可能性」。

他說，他感到身上擔子沉甸甸。因為2008年夏奧會開閉幕式都有目共睹，這次在「簡約、安全、精彩」的情況下還要成功，而且在疫情背景下，難度很大，但是也要完成好任務，不辜負大家的期望。

北京冬奧組委開閉幕式工作部部長、國家體育場運行團隊主任常宇表示，經過冬奧組委的認真研究評審，最終確定再次請張藝謀擔任北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演。

北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式主創團隊中有多位成員參與過2008年奧運會開閉幕式創作，其中，蔡國強、沙曉嵐、陳岩再次分別負責視覺藝術設計、燈光設計和美術設計。

報導稱，為了充分體現群眾性、多元化的特色，本屆冬奧會和冬殘奧會開閉幕式演員將由學生群體、群眾文化社團人員、殘疾人藝術團演員等構成。

北京2008奧運開幕式時的煙火表演。（取材自新華網）
北京2008奧運開幕式時的煙火表演。（取材自新華網）

北京冬奧 導演 奧運

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