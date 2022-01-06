足球專欄／展望2022 五大聯賽看點

在瓜迪歐拉的率領下，曼城極有可能五年內四度拿下英超。（美聯社）

2022年到來，歐洲五大聯賽下半季也正式開打，面對冠軍、前四的爭奪，各有哪些亮點，讓我們一起來看看。

英超 ：曼城一枝獨秀

原本曼城、切爾西、利物浦三強鼎立的局面，經過聖誕-新年賽程後已打破。切爾西、利物浦2：2握手言和，與曼城的差距更被拉大到10分以上。瓜迪歐拉（Pep Guardiola）的球隊向來後半程戰績特別穩定，極大可能五年內四度奪下英超。

另一場爭四的重頭戲，目前有望取得明年歐冠入場券的有阿森納、西漢姆、熱刺和曼聯。槍手日前雖輸給曼城，但比賽內容不錯，仍維持著很好的氣勢；鐵鎚幫陣容厚度受到考驗；熱刺換上主帥孔蒂（Antonio Conte）後戰績扶搖直上；曼聯換帥後沒有起色，新年首戰輸給狼隊，媒體紛紛將矛頭指向C羅（Cristiano Ronaldo），隊內紛爭不休。

西甲：皇馬提防翻車

巴薩、馬競疲軟，皇馬靠著一波七連勝鎖定上半程冠軍。如果順利奪冠，主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）將成為首位集齊五大聯賽冠軍的教練。

不過新年第一戰，皇馬就摔了一跤，輸給排名後段的赫塔菲，也給了第二名的塞維利亞追趕的機會。這讓人不禁聯想到2014-15賽季，當時的皇馬在安帥的手下，上半季打出了21連勝的紀錄，沒想到下半季風雲變色，最終落得四大皆空，安帥也黯然下台。希望這場敗仗能讓皇馬打起精神，重新出發。

義甲 ：米蘭雙雄爭霸

五大聯賽中，義甲冠軍的爭奪是最膠著的。在去年國際米蘭終結尤文九連霸後，米蘭、國米雙雄又成為了義甲的領頭羊。雖然目前國米領先4分，但雙方的陣容、戰術實力都不相上下，期待2月初的米蘭德比，很可能成為決定冠軍歸屬的一場大戰。

德甲：拜仁十冠在握

拜仁目前已領先多特蒙德9分，看來十連冠已勢不可擋。但德甲霸主也不是沒有隱憂，受到新冠疫情的摧殘，目前能上場的只剩15人，僅能維持最低的出場人數。如果同一套陣容操過頭了，恐造成傷病潮，對於志在歐冠的他們，將是嚴重的打擊。

法甲：梅西 狀態成疑

法甲龍頭巴黎聖日爾曼目前領先達13分之多，外界的焦點不是他們能否奪冠，而是天王巨星梅西（Lionel Messi）的狀態何時回暖。上半季，梅西在法甲出賽11場，只拿出1球5助攻的表現，顯然匹配不上他七座金球獎的身分。日前，他又在故鄉阿根廷度假時染上了新冠，雖然目前檢測已轉陰，搭機回巴黎，但何時能上場還不可而知。