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平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

足球／回阿根廷度假 梅西染新冠

體育新聞組／綜合報導
梅西返鄉度假染疫回不了法國，恐缺席法甲賽事。（路透資料照片）
梅西返鄉度假染疫回不了法國，恐缺席法甲賽事。（路透資料照片）

法甲巴黎聖日耳曼（PSG）2日表示，阿根廷天王梅西（Lionel Messi）和另外三名球員接受新冠篩檢，結果呈陽性反應。巴黎聖日耳曼表示，這幾名球員目前都在隔離，遵守適當衛生準則。

美聯社報導，巴黎聖日耳曼此前的聲明中提到有一名工作人員感染新冠，當時還沒提到這4名球員，但2日公布的進一步聲明表示，梅西、貝爾納特（Juan Bernat）、里科（Sergio Rico）和比圖馬扎拉（Nathan Bitumazala）確診。

梅西是回故鄉阿根廷度假時確診新冠，確定缺席法國杯32強賽事，而且要等到驗出陰性才會返法，目前還不知道他能否出戰下一場的法甲賽事。

曾獲7座金球獎的梅西（Lionel Messi）連同3名隊友，在明天對戰瓦訥奧林匹克俱樂部（Vannes OC）的法國杯賽事之前確診。

梅西是在阿根廷故鄉羅薩里奧（Rosario）被驗出新冠陽性反應，目前正在隔離。

巴黎聖日耳曼總教練波切提諾（Mauricio Pochettino）在記者會上表示，梅西持續與他們的醫療團隊聯繫，一旦篩檢呈陰性反應，即能回到法國。

梅西將錯過法國杯的賽事，波切提諾說，不清楚梅西能否現身里昂，出戰巴黎聖日耳曼在冬季假期結束後的首場法甲賽事。

其他3名確診球員分別是後衛貝爾納特、後備守門員里科和司職中場的19歲小將比圖馬扎拉。球隊表示他們現在都在隔離，遵照適當衛生準則。

梅西曾獲6次世界足球先生、6座歐洲金靴獎，去年夏天感性離開西甲豪門巴塞隆納後轉戰巴黎，但初期並不順利，出戰11場法甲賽事只為巴黎聖日耳曼踢進1球，不過他在歐洲冠軍聯賽進球5次。

另外，巴黎聖日耳曼也提到，隊上另一名球星內馬爾（Neymar）11月腳踝受傷後，還在故鄉巴西接受治療，目前仍維持約3周後回去訓練的規畫。

梅西 巴黎聖日耳曼 篩檢

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