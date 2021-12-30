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足球專欄／告別2021 盤點足壇大事

易起民
2021年，梅西不僅帶隊拿下美洲杯，更七度榮獲金球獎。（路透資料照片）
2021年，梅西不僅帶隊拿下美洲杯，更七度榮獲金球獎。（路透資料照片）

2021年剩下最後一天了，不知道過去一年為你留下了什麼樣的回憶？對足壇來說，新冠疫情的烏雲依然籠罩，但歐洲杯、美洲杯開打，讓這個奇數年意外地成為值得紀念的一年。讓我們一起來回顧今年足壇發生了什麼大事。

1.歐超聯賽風波

4月18日，12家豪門俱樂部宣布歐超聯賽誕生，大有取代歐冠的意思。沒想到，這陣風暴來得快去得也快，在球迷、各國聯賽、歐足聯、FIFA的反對下，英超六強等隊相繼退出，讓歐超聯賽胎死腹中。

2.切爾西笑納歐冠

5月29日，切爾西以1：0擊敗曼城，拿下隊史第二座歐冠冠軍。回想藍軍上次問鼎歐冠，也是賽季初狀態低迷，季中換了主帥之後一路過關斬將。最後在決賽中，以黑馬之姿擊敗較被看好的一方奪冠。

3.阿根廷捧美洲杯

7月10日，阿根廷靠著迪馬利亞的進球，以1：0擊敗地主巴西，奪得美洲杯冠軍。這是梅西在國家隊的第一座冠軍，圓了他職業生涯的一大遺憾。

4.義大利奪歐洲杯

7月11日，賽前不被看好的義大利，在歐洲杯決賽中，憑著點球大戰擊敗東道主英格蘭，拿下暌違53年的歐洲杯冠軍。

5.梅羅同時轉會

8月的轉會窗口，迎來了兩顆震撼彈。先是梅西與巴薩續約破局，8月10日，巴黎聖日爾曼宣布簽下梅西，與內馬爾、姆巴佩組成三箭頭。8月底，C羅也傳出要離開尤文，但轉會目標從原本的曼城，短短六小時內急轉彎，變成了紅魔曼聯。

6.紐卡斯爾迎富爸爸

10月7日，沙烏地阿拉伯主權基金宣布收購英超紐卡斯爾，繼曼城、大巴黎之後，足壇又迎來了一支石油國家掌握的球隊。這幾年，由於石油球隊的揮金如土，確實給傳統豪門帶來很大壓力。如今，富得流油的沙烏地來了，是否會在轉會市場激起千層浪，讓我們拭目以待。

7.梅西七金耀眼

11月29日，梅西第七度拿下金球獎，再次刷新紀錄。今年的梅西雖然數據較往年略顯下滑，但是如願奪得美洲杯，算是符合眾人對他的期待。不過，下半年轉會大巴黎，在法甲至今只踢進一球，明年能否重拾狀態，展現七座金球獎得主的風采，令人期待。

8.歐冠抽籤烏龍

12月13日，歐冠16強淘汰賽抽籤儀式，在首次抽籤後，因為技術問題發生重大錯誤宣布重抽。讓原本眾所期待的梅羅大戰，變成了梅西大戰皇馬。

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