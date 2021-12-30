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足球／八塊肌去哪了？C羅印度新雕像挨批少了性感招牌

體育新聞組／綜合報導
C羅新雕像糟吐槽，少了標誌八塊腹肌。（取材自Instagram）
C羅新雕像糟吐槽，少了標誌八塊腹肌。（取材自Instagram）

葡萄牙足球巨星羅納度（Cristiano Ronaldo），在足壇所創下壯舉不計其數，對後世影響深遠。印度也替打造一座金光閃閃銅像，不過這尊雕像卻沒有把C羅招牌標誌八塊腹肌雕刻畫出來，引起不少網友反彈。

據印度媒體報導，這座耗時3年、斥資120萬盧比的銅像，並沒有符合大眾期待。雖然刻畫出C羅踢球的英姿，但卻少了赫赫有名的八塊腹肌與招牌人魚線，讓擁有姣好身材的C羅情何以堪。網友也紛紛吐槽招牌腹肌不見了，少了一點韻味。

不過心意最重要，果阿邦邦長肯定C羅為世界帶來的影響，他也想藉此銅像鼓勵年輕人勇敢追夢，「這是第一座C羅在印度的雕像，對印度全國影響甚深，年輕人也喜歡看他踢球，希望大家能以他為榜樣，持續激勵自己。」

另外有趣的是，這不是第一次C羅雕像慘遭批評，先前葡萄牙在他出生地馬德拉群島的馬德拉國際機場，也為他打造一個人頭雕像，之後甚至正式更名為「C羅機場」，不過雕像臉部表情怪異，也被直呼有夠嚇人，根本完全不像。

葡萄牙在C羅出生地馬德拉群島的馬德拉國際機場，也為他打造一個人頭雕像，不過雕像臉...
葡萄牙在C羅出生地馬德拉群島的馬德拉國際機場，也為他打造一個人頭雕像，不過雕像臉部表情怪異。（Getty Images）

C羅 印度 機場

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