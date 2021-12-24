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羽球／戴資穎獨缺2大賽冠軍 印媒戲稱「女版李宗偉」

體育新聞組 / 綜合報導
戴資穎遭遇像是女版李宗偉。(本報資料照片)
戴資穎遭遇像是女版李宗偉。(本報資料照片)

世界球后戴資穎雖今年東京奧運和世界羽球錦標賽有所斬獲，拿下單打銀牌創生涯最佳，但始終和金牌失之交臂。命途多舛的奪冠之路，也被印尼媒體拿來與馬來西亞退役名將李宗偉相比，認為小戴活生生就像「女版李宗偉」。

戴資穎征戰過大大小小的公開賽、亞洲賽，獲獎無數，也以195週傲人紀錄，長期穩坐世界球后寶座，但獨缺世錦賽與奧運兩大國際賽事的冠軍頭銜。尤其今年是最接近的一年卻還是「銀恨」作收，先是在東京奧運金牌戰惜敗中國一姊陳雨菲，接著年末世錦賽雖打破8強魔咒，決賽仍不敵日本好手山口茜，令不少人替小戴感到惋惜。

印度媒體《skorindonesia》以小戴征戰遭遇和有「大馬拿督」之稱的退役球王李宗偉相比，發現兩人都有類似經歷。李宗偉過去也獨佔男單世界球王寶座長達長達349周紀錄，但生涯榮耀同樣就缺這兩冠，他四度參加奧運以3面銀牌飲恨作收。而世錦賽同樣悲情，雖拿下4銀1銅輝煌戰績，就是無法成功鍍金，也在他羽壇生涯留下缺憾。恰巧的是，在奧運與世錦賽他都是敗給中國兩大球王林丹與諶龍。

雖然兩人擁有類似艱辛職涯，但正值巔峰的小戴被認為未來還是有機會力拼世錦賽和奧運金牌，達成生涯大滿貫不留遺憾。

東京奧運 羽球 印度

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