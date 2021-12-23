足球專欄／渣男滿地 足壇王力宏何其多

里貝里曾與未成年女子有不正當關係。（歐新社）

歌手王力宏 一直都是優質偶像的代名詞，沒想到在與前妻李靚蕾離婚後，被爆出一連串偷吃、濫交甚至嫖妓的醜聞，不僅名譽全毀，甚至演藝事業也就此斷送。與演藝圈類似，足壇也是一個血氣方剛的領域，不少看似蓋世英雄的足球 明星，私底下男女關係之混亂比起王力宏有過之而無不及。

弟媳門

前曼聯球星吉格斯（Ryan Giggs）是紅魔最偉大的左路球員，他畢生效力曼聯24個球季，是著名的「92班」的一員，共拿下13座英超 冠軍及2座歐冠。

不同於他對球隊的忠誠，在婚姻上，他不僅偷吃，對象還是親弟弟的老婆。吉格斯與納塔莎在2003年認識，當時已婚的吉格斯便背著老婆與她暗通款曲，甚至在大女兒出生的第二天，就迫不急待地與情婦幽會。2005年，納塔莎與吉格斯的弟弟交往繼而結婚，但她與吉格斯的關係一直到2010年事情曝光後才結束。

這樁醜聞不僅讓吉格斯身敗名裂，弟弟和家族與他決裂，但在足球事業上並沒有太多影響。在那之後，他繼續為曼聯踢了四年球，隨後還擔任了曼聯臨時主帥，期間還代表英國出戰2012年奧運足球賽。之前他擔任威爾斯國家隊主教練，但因為傳出毆打女友而被開出。

友妻門

前切爾西、英格蘭國家隊隊長特里（John Terry），曾率領切爾西拿下五座英超冠軍、一座歐冠，被認為是世界上最偉大的後衛。

不過，這位球場上的硬漢，卻被發現與隊友布里奇（Wayne Bridge）的女友瓦內薩偷情，甚至讓女方懷孕。為了掩蓋真相，特里還出錢幫瓦內薩墮胎，並給了她2萬英鎊作為補償。

事情爆發後，特里被剝奪英格蘭隊長的職務。而在日後一場比賽中，特里與布里奇在場上狹路相逢，在球員列隊握手時，只見特里伸出了手，布里奇看了他一眼，沒握手就逕自走向下一位選手，留下滿臉尷尬的特里，及現場4萬多名觀眾的噓聲。

雛妓門

拜仁「安聯國王」里貝里（Franck Ribery）、與皇馬中鋒本澤馬（Karim Benzema），在2010年南非世界杯開打前夕，傳出召雛妓性交易。

事發當天是里貝里26歲的生日，本澤馬為好友慶生，並帶上生日禮物，一位火辣的女郎——札西亞。看到里貝里很滿意這個禮物，本澤馬便提議，飯後一起去房間「玩一玩」，於是他們便在豪華飯店房間玩起「多人運動」。事後，里貝里給了札西亞2000歐元的報酬，並且經常找她出來玩，出手都非常大方，甚至在她18歲生日派對到場祝賀。

由於女方未成年，事件進入司法程序，一度傳出里貝里、本澤馬將面臨三年以上的徒刑。最後由於札西亞的證詞，法院認定當時兩人並不知道女方未滿18歲，逃過牢獄之災。