羽球／腿傷拖累 戴資穎世錦賽抱銀

戴資穎在世界羽球錦標賽女單冠軍賽落敗，仍獲個人最佳的銀牌。（歐新社）

東京奧運 後就全力為世錦賽準備，台灣羽球 「世界球后」戴資穎一路打進決賽，但19日最終戰卻遇腿傷攪局，以14：21、11：21敗給世界排名第3的日本 好手山口茜，沒能帶回台灣羽球史上第一面金牌。

小戴四強賽後受訪就曾說，最終戰仍會一如每戰的自己，盡全力發揮；決賽雖受身體影響表現，她仍報喜不報憂說腿傷「沒事」，但也承認表現多少受影響，「現在心情正常，只是不能有好的狀態去比賽，比較可惜。」

前一度有中華羽將打進世錦賽決賽已要回溯到2011年的「羽球精靈」鄭韶婕，小戴相隔10年再闖決賽，已突破個人過去6度參賽、連5度止步8強的個人成績；四強賽比賽中狂翻球袋「找垃圾」的萌樣更成話題，再度「圈粉」無數。

19日和第二種子山口茜會師最終戰，小戴首局延續過往對戰10勝7敗優勢，一度取得7：4領先，但被纏鬥力十足的山口茜先追平，13：15時山口茜再連拿4分拉開差距，以21：14先下1城。

小戴第二局前先申請暫停，將右大腿的彈繃拆下，儘管開局陷入1：4落後，但接著連拿6分反超，但之後跑動明顯受影響，先遭山口茜8：8追平，進入技術暫停時反以9：11落後。恢復比賽後小戴失誤增加，19：11時一次網前機會球掛網，讓山口茜取得「金牌點」，下1球也因判斷失誤，讓山口茜發球直接得分，以21：11迎接世錦賽金牌。