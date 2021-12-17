我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生血栓奪9命 CDC拋出成人「避打」建議

被拆散移民家庭訴訟 司法部退出和解談判

足球專欄／歐冠重抽籤 皇馬最大輸家

易起民
攸關16隊晉級的歐冠抽籤，居然出現大烏龍。（路透）
攸關16隊晉級的歐冠抽籤，居然出現大烏龍。（路透）

歐冠16強抽籤出現天大烏龍，導致重新抽籤，各俱樂部幾家歡樂幾家愁。

1.最大贏家

拜仁：德甲霸主小組賽6戰全勝，狂取19個淨勝球，是所有球隊的大魔王。第一次抽中馬德里競技，雖然不算根好啃的骨頭，但過關沒問題。第二次抽中薩爾斯堡紅牛，不但對手變弱了，旅行距離還變短了。

切爾西：衛冕冠軍小組賽不小心掉到第二，由於英超球隊大多是小組第一，導致藍軍可以抽的對手很有限，且有四分之一的機率抽到拜仁。連續兩次抽中小組第一裡最弱的里爾，簡直是運氣爆棚。

2.差不多

曼城：對曼城來說，第一次抽到比利亞雷亞爾，第二次抽到葡萄牙體育差別不大，應該都能夠輕鬆過關。曼城今年也是冠軍大熱門，關鍵點還是在四強以後，與真正高手對招時的表現。

尤文：與曼城相反，斑馬軍團先抽到葡萄牙體育，後抽到比利亞雷亞爾。尤文今年狀況不太好，聯賽已掉到第七。這兩個對手雖然都不是頂級強隊，但如果不小心應對，都很有可能翻船。

利物浦：第一次抽到大禮包薩爾斯堡紅牛，紅軍球迷笑得合不攏嘴。第二次抽到國米，雖然對手變強了一點，但以利物浦的實力，依然看好可以輕鬆晉級。

3.先哭後笑

曼聯：第一次抽中大巴黎，立刻引來轟動，所有人都等著看C羅對決梅西。但紅魔球迷內心叫苦，曼聯防線漏洞百出，哪禁得起巴黎三天王—梅西、內馬爾、姆巴佩的衝擊。第二次抽中馬德里競技，雖然也不好打，但相較於大巴黎已不錯了。而且，C羅非常擅長打馬競，西蒙尼帶隊以來，馬競只被一人上演過四次帽子戲法，進球者正是C羅、C羅、C羅、C羅。

阿賈克斯：對手從國際米蘭換成本菲卡，顯然更容易對付。

4.先笑後哭

皇馬：第一次抽中本菲卡，運氣不能夠再好。所以當歐足聯表示要重抽時，皇馬是反對的。理由是，皇馬是第一個抽籤，烏龍是在它之後發生的，所以若要重抽，皇馬與本菲卡的對決也該保留。不過歐足聯因為歐洲超級聯賽的事，早就跟皇馬扯破臉，怎麼可能聽取你的意見。

果不其然，第二抽中了小組第二裡最強的大巴黎。這個組合也是話題滿滿，拉莫斯回娘家、姆巴佩提前驗貨等看點，吸足了眼球。不過，從兩隊近況來分析，巴黎鋒線三天王還沒有完全磨合，中場控制力更是和皇馬無法匹敵。或許反過來看，先抽到曼聯、再抽到皇馬的大巴黎，才是真正該哭的那一個。

C羅 梅西 英超

上一則

MLB／禁賽滿一年 卡諾冬季聯盟拚復出

下一則

NBA／鵜鶘葛拉罕61呎絕殺 25年最遠

延伸閱讀

足球／馬拉度納過世1年 別墅豪車將拍賣 價值百萬美元

足球／馬拉度納過世1年 別墅豪車將拍賣 價值百萬美元
足球／氣球戳開是1粉1藍 C羅宣布女友懷「龍鳳胎」

足球／氣球戳開是1粉1藍 C羅宣布女友懷「龍鳳胎」
足球／C羅、梅西對決泡湯 歐冠16強「重抽」爆爭議

足球／C羅、梅西對決泡湯 歐冠16強「重抽」爆爭議
足球／少了梅西… 巴薩歐冠小組賽淘汰 21年首見

足球／少了梅西… 巴薩歐冠小組賽淘汰 21年首見

熱門新聞

Getty Images

NBA／柯瑞送老戰友勞力士 杜蘭特：寄來給我吧

2021-12-15 22:05
瑞度卡努確診。（路透）

網球／美網冠軍瑞度卡努確診新冠 退出杜拜表演賽

2021-12-13 18:44
杜蘭特（右）單場攻下51分成為本賽季至今最高紀錄。（路透）

NBA／杜蘭特單場51分超車柯瑞 他狂讚「光看就是享受」

2021-12-13 07:42
NBA出現首例Omicron。（Getty Images）

NBA出現首例Omicron 再次停賽不無可能

2021-12-15 19:34
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）成為NBA史上三分球進球數第一位的球員。（美聯社）

NBA／柯瑞登基三分球王 送勞力士給這3人

2021-12-15 18:01
柯瑞正式成為史上三分球王。(美聯社)

NBA／第一節就寫歷史 柯瑞正式超越艾倫躍居三分球王

2021-12-14 20:46

超人氣

更多 >
南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖
曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種