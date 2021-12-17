足球專欄／歐冠重抽籤 皇馬最大輸家

攸關16隊晉級的歐冠抽籤，居然出現大烏龍。（路透）

歐冠16強抽籤出現天大烏龍，導致重新抽籤，各俱樂部幾家歡樂幾家愁。

1.最大贏家

拜仁：德甲霸主小組賽6戰全勝，狂取19個淨勝球，是所有球隊的大魔王。第一次抽中馬德里競技，雖然不算根好啃的骨頭，但過關沒問題。第二次抽中薩爾斯堡紅牛，不但對手變弱了，旅行距離還變短了。

切爾西：衛冕冠軍小組賽不小心掉到第二，由於英超 球隊大多是小組第一，導致藍軍可以抽的對手很有限，且有四分之一的機率抽到拜仁。連續兩次抽中小組第一裡最弱的里爾，簡直是運氣爆棚。

2.差不多

曼城：對曼城來說，第一次抽到比利亞雷亞爾，第二次抽到葡萄牙體育差別不大，應該都能夠輕鬆過關。曼城今年也是冠軍大熱門，關鍵點還是在四強以後，與真正高手對招時的表現。

尤文：與曼城相反，斑馬軍團先抽到葡萄牙體育，後抽到比利亞雷亞爾。尤文今年狀況不太好，聯賽已掉到第七。這兩個對手雖然都不是頂級強隊，但如果不小心應對，都很有可能翻船。

利物浦：第一次抽到大禮包薩爾斯堡紅牛，紅軍球迷笑得合不攏嘴。第二次抽到國米，雖然對手變強了一點，但以利物浦的實力，依然看好可以輕鬆晉級。

3.先哭後笑

曼聯：第一次抽中大巴黎，立刻引來轟動，所有人都等著看C羅 對決梅西 。但紅魔球迷內心叫苦，曼聯防線漏洞百出，哪禁得起巴黎三天王—梅西、內馬爾、姆巴佩的衝擊。第二次抽中馬德里競技，雖然也不好打，但相較於大巴黎已不錯了。而且，C羅非常擅長打馬競，西蒙尼帶隊以來，馬競只被一人上演過四次帽子戲法，進球者正是C羅、C羅、C羅、C羅。

阿賈克斯：對手從國際米蘭換成本菲卡，顯然更容易對付。

4.先笑後哭

皇馬：第一次抽中本菲卡，運氣不能夠再好。所以當歐足聯表示要重抽時，皇馬是反對的。理由是，皇馬是第一個抽籤，烏龍是在它之後發生的，所以若要重抽，皇馬與本菲卡的對決也該保留。不過歐足聯因為歐洲超級聯賽的事，早就跟皇馬扯破臉，怎麼可能聽取你的意見。

果不其然，第二抽中了小組第二裡最強的大巴黎。這個組合也是話題滿滿，拉莫斯回娘家、姆巴佩提前驗貨等看點，吸足了眼球。不過，從兩隊近況來分析，巴黎鋒線三天王還沒有完全磨合，中場控制力更是和皇馬無法匹敵。或許反過來看，先抽到曼聯、再抽到皇馬的大巴黎，才是真正該哭的那一個。