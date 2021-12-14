歐冠16強梅西C羅提前對決？首次抽籤搞烏龍被取消

歐冠杯16強淘汰賽對戰組合。（UEFA官網）

歐冠杯聯賽16強淘汰賽抽籤儀式13日在瑞士進行，原本於19時的抽籤結果由於軟體出現嚴重錯誤而被取消；原本首次抽籤結果，由曼聯對巴黎聖日耳曼 未能成真，C羅 （Cristiano Ronaldo）提前對決梅西 （Lionel Messi）戲碼並未上演 。

C羅（右）。（路透）

在重新的第二次抽籤後，最終抽出的籤表為：（前者為主場）薩爾斯堡紅牛對拜仁慕尼黑、葡萄牙體育對曼城、本菲卡對阿賈克斯、切爾西對里爾、馬德里競技對曼聯、比利亞雷爾對尤文圖斯、國際米蘭對利物浦、巴黎聖日耳曼對皇馬。

今年夏天，梅西與C羅都更換了新東家，兩人之間對決一直吸引人們的關注。根據歐足聯統計，C羅與梅西目前共交手36次，梅西贏了其中16場，C羅贏了11場，另外9場比賽打平。在進攻數據方面，梅西有22顆進球12次助攻，C羅則踢進21球有1次助攻。

梅西（右）。（新華社）

梅西曾是西班牙國家德比進球之王，總共踢進26球，排在國家德比歷史射手榜第一位。不過巧合的是，自從C羅2018年夏天轉會離開皇馬之後，梅西在國家德比就再也沒有進球，連助攻也沒有。

本賽季歐冠杯16強淘汰賽將在2022年2月16日至3月17日展開爭奪。2022年4月6日至4月14日進行8強決賽。準決賽將在4月28日至5月5日登場，決賽將於5月29日聖彼得堡體育場舉行。