足球／C羅、梅西對決泡湯 歐冠16強「重抽」爆爭議

梅西。(Getty Images)

歐冠16強淘汰賽抽籤13日登場，第一次抽籤結果讓兩大足球明星C羅(C.Ronaldo)與梅西(Lionel Messi)將進行世紀對決，但後來主辦單位卻因為「技術問題」宣布重新抽籤，導致C羅與梅西將不會在16強遇上；而西甲 勁旅皇馬也從原本對上實力相對較弱的葡超本菲卡，變成強碰法甲勁旅巴黎聖日耳曼 ，引發皇馬抗議，但最後主辦單位仍維持第二次抽籤結果。

綜合媒體報導，第一次抽籤時，西甲的比利亞雷爾被抽到與英超 的曼聯比賽，但因為兩隊在小組賽時同組，按照規定不該再在16強遇上，所以立刻要重抽，但之後曼聯的籤卻沒在第一時間被放回籤筒，影響後續抽籤的公平性，有球隊因此向主辦單位抗議。

最後主辦單位歐足聯(UEFA)決定第一次抽籤結果全部作廢，重新抽籤。根據歐足聯表示，失誤是因為抽籤儀器的技術問題。

第一次抽籤時，梅西所屬的巴黎聖日耳曼對上C羅所屬的曼聯，這將會是兩人今年披上新隊伍戰袍後首次對決。但第二次抽籤後，巴黎聖日耳曼將對上皇馬，曼聯則將對上西甲的馬德里競技。

重新抽籤後，皇馬也提出抗議，認為技術問題發生在他們的比賽抽籤決定之後，之前的結果應該保留，但也被歐足聯拒絕，決定全面重抽。

歐冠第二次抽籤後的16強對決：

薩爾斯堡紅牛(奧甲) 對上 拜仁慕尼黑(德甲)

里斯本體育(葡超) 對上 曼城(英超)

本菲卡(葡超) 對上 阿賈克斯(荷甲)

切爾西(英超) 對上 里爾(法甲)

馬德里競技(西甲) 對上 曼聯(英超)

比利亞雷爾(西甲) 對上 尤文圖斯(義甲)

國際米蘭(義甲) 對上 利物浦(英超)

巴黎聖日耳曼(法甲) 對上 皇家馬德里(西甲)