F1上演神劇碼…最後1圈超車 維斯塔潘奪年度冠

維斯塔潘奪下2021年F1世界冠軍。（取材自Red Bull Racing）

在2021年F1 賽季最後一場封關站，迎來了近年最刺激的一場局面，Mercedes-AMG賓士車隊漢米爾頓（Lewis Hamilton）與Red Bull紅牛車隊維斯塔潘（Max Verstappen）同樣都以369.5分進入最終戰，誰贏誰就能拿下今年度世界冠軍頭銜。在經歷長達1個半小時戲劇性的廝殺後，最終由維斯塔潘奪下2021年F1世界冠軍，也終結了賓士車隊車手冠軍7連霸的局面。

這場在阿聯酋亞斯碼頭賽道所舉辦的F1阿布達比大獎賽，可說是近年F1賽季最受矚目的賽事，在車手冠軍積分同分的情況下，漢米爾頓與維斯塔潘可說是面臨誰贏誰稱王的局面，不僅是車迷緊張，就連場上其他車手都知道今晚肯定是屬於他們兩個人的決鬥。

燈滅起跑後，桿位發車的維斯塔潘在起跑時稍微慢了一些，而經驗老到的漢米爾頓隨即超了過去，開賽就奪得領先的位置。但不久後維斯塔潘隨即在一個彎角對漢米爾頓展開攻擊，而漢米爾頓也因此被逼出賽道切了大西瓜。但賽會表示這次的攻防漢米爾頓不需要還回位置。

這時，漢米爾頓便以絕佳的速度一點一點拉開與維斯塔潘的距離達到了5秒之多，即便紅牛賽車上裝的是軟胎依然追不上賓士車的中性胎。但就在第一次換胎後紅牛二號車手培瑞茲（Sergio Perez）發揮了最佳僚機的價值，硬是擋下Hamilton的攻勢，讓維斯塔潘能夠追上。雖然有隊友的助攻，但速度依然持續被漢米爾頓拉開。

在啟動第一次虛擬安全車後，紅牛車隊決定將維斯塔潘召回換胎，賓士車隊則是按兵不動，在虛擬安全車結束後漢米爾頓與維斯塔潘的差距為18秒，剩餘圈數為20圈(共58圈)。但即便得到新胎的維斯塔潘拼命追趕，似乎也沒辦法抵銷如此巨大的差異，到了第50圈雙方的差距仍有11秒。

說時遲，那時快，第53圈時威廉 斯車手拉特菲（Latifi）在與舒馬赫（Mick schumacher）的纏鬥中失控撞牆，引出了最後但也最關鍵的安全車，紅牛車隊則趁這時讓維斯塔潘換上軟胎來做最後一搏，而賓士車隊則再次拒絕了漢米爾頓換胎的提議。

同時賽會在安全車期間發出了暫時禁止超車的警告，直到第56圈才示意套圈車先行超車以順好排序。到了最後一圈安全車駛離，漢米爾頓與維斯塔潘在沒有差距的情況下正面對決，拖著舊胎的漢米爾頓當然不是換上新胎的維斯塔潘的對手，就這樣在最後一圈，維斯塔潘戲劇性的逆轉獲得了2021賽季冠軍。

維斯塔潘奪冠後，也終結了賓士車隊的車手7連霸和漢米爾頓的4連霸以及奪得個人第8冠的世界紀錄，同時也是F1史上首位荷蘭籍的冠軍車手。當然，這一場比賽也是Honda 動力單元在F1的最終戰，也再次寫下了只要Honda宣布退出的那一年，車隊必定奪冠的奇妙定律。