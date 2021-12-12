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F1 ／無緣超越舒馬赫 漢米爾頓讓出年度總冠軍

新華社／阿布扎比12日電
漢米爾頓拿下亞軍。(美聯社)
漢米爾頓拿下亞軍。(美聯社)

在2021年F1賽季最後一場封關站，迎來了近年最刺激的一場局面，Mercedes-AMG賓士車隊漢米爾頓（Lewis Hamilton）與Red Bull紅牛車隊維斯塔潘（Max Verstappen）同樣都以369.5分進入最終戰，誰贏誰就能拿下今年度世界冠軍頭銜。在經歷長達1個半小時戲劇性的廝殺後，最終由維斯塔潘奪下2021年F1世界冠軍，也終結了賓士車隊車手冠軍7連霸的局面。

同時，漢密爾頓沒能超越車王舒馬赫(Michael Schumacher)的七冠歷史紀錄。

維斯塔潘(右)奪下2021年F1世界冠軍，也終結了賓士車隊車手冠軍7連霸的局面。...
維斯塔潘(右)奪下2021年F1世界冠軍，也終結了賓士車隊車手冠軍7連霸的局面。。(美聯社)

周六的排位賽中，維斯塔潘在隊友佩雷茲(Sergio Perez)的配合下，領先漢米爾頓0.371秒拿下本賽季個人第10個桿位。隨著五盞紅燈熄滅，維斯塔潘發車失誤，起步階段便被漢米爾頓超越，隨後在嘗試反超時與漢米爾頓在六號彎發生碰撞。漢米爾頓一度衝出賽道，但最終守住領跑位置。

第14圈，維斯塔潘率先進站換上全新硬胎，出站後位於邁凱倫車手諾里斯身後，排名第五。第15圈，作為僅有的三名中性胎起步的車手，漢米爾頓也進站換上硬胎，出站後落後佩雷茲位列第二，並持續刷新最快圈速，逐漸拉開和維斯塔潘的差距到九秒以上。

圖為維斯塔潘（後）與漢米爾頓競爭瞬間。(美聯社)
圖為維斯塔潘（後）與漢米爾頓競爭瞬間。(美聯社)

第20圈，佩雷茲和漢米爾頓展開了輪對輪的攻防纏鬥，佩雷茲艱難守住領跑位置，並幫助維斯塔潘追近到漢米爾頓身後。第21圈，佩雷茲終於在大直道上被漢米爾頓超越，隨後他迅速讓過維斯塔潘並進站。維斯塔潘與漢米爾頓的差距僅有兩秒。

第53圈，威廉姆斯車手拉提菲(Latifi)與哈斯車手米克舒馬赫(Mick schumacher)發生碰撞後撞上護欄，引發安全車。維斯塔潘利用安全車機會第三次進站換上軟胎，做出最後一搏。由於錯過維修站入口，漢米爾頓只能繼續用硬胎在賽道上堅持。第56圈也是倒數第三圈，佩雷茲成為本場比賽第五名退賽的車手。

最後一圈，安全車進站，比賽終於恢復正常。維斯塔潘利用巨大的輪胎優勢超越漢米爾頓。漢米爾頓嘗試反超無果，只得目送維斯塔潘率先衝線，奪得本站冠軍並成為F1歷史上第34個世界冠軍，同時也是第一個奪冠的荷蘭車手，打破了梅賽德斯混動時代以來的車手七連冠。

法拉利車手塞恩斯獲得本站比賽第三名，小紅牛車手角田裕毅和加斯利第四第五名完賽，博塔斯、諾里斯、阿隆索、奧康、勒克萊爾分列第六至十名。

最終，漢米爾頓落後8分獲得車手總亞軍。博塔斯和佩雷茲分列三、四名。梅賽德斯隊奪得2021賽季車隊總冠軍，實現車隊冠軍八連冠。

F1 威廉

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