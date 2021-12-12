我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

加州38醫護染疫源頭確定 威州婚禮成超級傳播事件

郭婞淳舉重10金 台灣第一人

體育新聞組／綜合報導
郭婞淳（中）世錦賽生涯累積十金，創台灣最佳紀錄。（視頻截圖）
郭婞淳（中）世錦賽生涯累積十金，創台灣最佳紀錄。（視頻截圖）

2021年世界舉重錦標賽在烏茲別克舉行，台灣東京奧運金牌國手、「舉重女神」郭婞淳11日在女子59公斤級出賽力拚三連霸，雖然在抓舉以100公斤只有拿下銀牌，但在挺舉130公斤、總和230公斤都分別拿下金牌，以2金1銀成績作收，個人世錦賽生涯也累積總共拿下10金，成功創下台灣史上最佳成績。

這次世錦賽比賽地正好就是郭婞淳今年4月參加亞錦賽，並一舉打破抓舉110公斤與總和247公斤雙世界紀錄的幸運地，不過這次前往烏茲別克前郭婞淳就曾表示，這次並沒有預設成績目標，只求能夠健康的完賽，並觀察國際年輕選手的表現。

在抓舉賽事中，郭婞淳開把就輕鬆舉起97公斤，成為參賽10名選手中開把重量最重的選手，第二次試舉則是挑戰100公斤成功繼續保持領先，不過21歲的烏克蘭小將瑪莉亞在第三次試舉挑戰101公斤成功後，郭婞淳挑戰102公斤則是失敗，讓她在抓舉以銀牌作收。

至於挺舉項目，瑪莉亞在只有第一次試舉成功舉起114公斤的情況下，提前退出爭牌行列，反觀郭婞淳在挺舉開把設定125公斤並輕鬆達成後，僅剩下哥倫比亞的艾瓦瑞茲有機會與她爭金，艾瓦瑞茲在成功挑戰123公斤、127公斤都成功後，郭婞淳也在第二次試舉舉過128公斤後，確定奪下挺舉、總和雙金，並在第三次試舉成功將挺舉成績推向130公斤，以總和230公斤作收。

而郭婞淳在拿下兩金後，生涯在世錦賽累積10金，正式超越陳瑞蓮的9金，成為台灣在世錦賽史上最多金的選手，陳瑞蓮過去曾在女子64公斤拿下過7面金牌、女子63公斤則是拿下2面金牌。

郭婞淳在世界舉重錦標賽拿下十面金牌，成為台灣在世錦賽史上最多金的選手。（視頻截圖...
郭婞淳在世界舉重錦標賽拿下十面金牌，成為台灣在世錦賽史上最多金的選手。（視頻截圖）

東京奧運 烏克蘭

上一則

場邊人語／起初衰蔽 鋼人不敵

延伸閱讀

2028洛杉磯奧運恐無舉重等3項目 台灣獎牌庫危險了

2028洛杉磯奧運恐無舉重等3項目 台灣獎牌庫危險了
MLB／錦上添花 大谷翔平再獲最佳指定打擊

MLB／錦上添花 大谷翔平再獲最佳指定打擊
天冷也「心冷」？　季節性情緒失調這幾招協助改善

天冷也「心冷」？　季節性情緒失調這幾招協助改善
MLB／太空人布萊格曼、勇士萊特 被點名能影響世界大賽

MLB／太空人布萊格曼、勇士萊特 被點名能影響世界大賽

熱門新聞

林書豪透露自己的新冠肺炎病情已好轉。（取材自林書豪Instagram）

NBA人權中鋒康特呼籲林書豪 與台灣站在一起

2021-12-05 14:57
福原愛接受中新社採訪，大讚型男桌球選手張繼科。（取材自微博）

福原愛曖昧「中國花美男」？日網友看不下去

2021-12-08 17:49
中國網球女將彭帥。（路透）

不隨WTA聲援彭帥停辦中國網賽 ITF：不想懲罰10億人

2021-12-05 22:30
福原愛心繫日本桌球發展，但也深深感慨中國實力太強大。取材自微博

桌球／心被撕碎 中媒專訪福原愛 稱日本又被中國踹開

2021-12-06 06:30
馬淵優佳（中）在日劇出演中文翻譯的角色，不過遭日本網友無情吐槽。取材自馬淵優佳Instagram

游泳／瀨戶大也華裔妻出演日劇 遭日網友唾棄：外行人

2021-12-06 06:54
福原愛在抖音新開設了帳號，大談很懷念東北美食。（取材自抖音）

福原愛首開抖音 秀十級東北話 網友樂喊：歡迎回中國

2021-12-08 01:43

超人氣

更多 >
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人
世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？