郭婞淳舉重10金 台灣第一人

郭婞淳（中）世錦賽生涯累積十金，創台灣最佳紀錄。（視頻截圖）

2021年世界舉重錦標賽在烏茲別克舉行，台灣東京奧運 金牌國手、「舉重女神」郭婞淳11日在女子59公斤級出賽力拚三連霸，雖然在抓舉以100公斤只有拿下銀牌，但在挺舉130公斤、總和230公斤都分別拿下金牌，以2金1銀成績作收，個人世錦賽生涯也累積總共拿下10金，成功創下台灣史上最佳成績。

這次世錦賽比賽地正好就是郭婞淳今年4月參加亞錦賽，並一舉打破抓舉110公斤與總和247公斤雙世界紀錄的幸運地，不過這次前往烏茲別克前郭婞淳就曾表示，這次並沒有預設成績目標，只求能夠健康的完賽，並觀察國際年輕選手的表現。

在抓舉賽事中，郭婞淳開把就輕鬆舉起97公斤，成為參賽10名選手中開把重量最重的選手，第二次試舉則是挑戰100公斤成功繼續保持領先，不過21歲的烏克蘭 小將瑪莉亞在第三次試舉挑戰101公斤成功後，郭婞淳挑戰102公斤則是失敗，讓她在抓舉以銀牌作收。

至於挺舉項目，瑪莉亞在只有第一次試舉成功舉起114公斤的情況下，提前退出爭牌行列，反觀郭婞淳在挺舉開把設定125公斤並輕鬆達成後，僅剩下哥倫比亞的艾瓦瑞茲有機會與她爭金，艾瓦瑞茲在成功挑戰123公斤、127公斤都成功後，郭婞淳也在第二次試舉舉過128公斤後，確定奪下挺舉、總和雙金，並在第三次試舉成功將挺舉成績推向130公斤，以總和230公斤作收。

而郭婞淳在拿下兩金後，生涯在世錦賽累積10金，正式超越陳瑞蓮的9金，成為台灣在世錦賽史上最多金的選手，陳瑞蓮過去曾在女子64公斤拿下過7面金牌、女子63公斤則是拿下2面金牌。