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挪威西洋棋手卡爾森 花8小時擊敗俄籍宿敵 保棋王頭銜

中央社／杜拜10日綜合報導
挪威西洋棋特級大師卡爾森（右）在「西洋棋世界棋王爭霸賽」（左）擊敗俄羅斯棋手涅波姆尼亞奇，保住了世界棋王頭銜。（美聯社）
挪威西洋棋特級大師卡爾森（右）在「西洋棋世界棋王爭霸賽」（左）擊敗俄羅斯棋手涅波姆尼亞奇，保住了世界棋王頭銜。（美聯社）

挪威西洋棋特級大師卡爾森（Magnus Carlsen）在「西洋棋世界棋王爭霸賽」（World Chess Championship）擊敗俄羅斯棋手涅波姆尼亞奇，保住了世界棋王頭銜。

「西洋棋世界棋王爭霸賽」共14盤棋，定於11月24日至12月10日間在杜拜舉行，獎金達200萬歐元（約226萬美元）。卡爾森在贏得今天舉行的第11盤後提早確定勝負。

卡爾森11月30日在比賽期間度過31歲生日，他自2013年以來已連續五度奪冠。涅波姆尼亞奇（Ian Nepomniachtchi）認輸時，與卡爾森短暫握手，兩人簡短交流。

他在今天這盤花了將近8小時才獲勝，是「西洋棋世界棋王爭霸賽」史上最漫長的一場比賽。他談到這場冗長比賽時說，自己在第6盤拿下首勝是決定性的一役，兩人在之前的5盤都是平局。

挪威西洋棋特級大師卡爾森。（歐新社）
挪威西洋棋特級大師卡爾森。（歐新社）

在先前舉行的第8和第9盤時，卡爾森利用涅波姆尼亞奇的失誤奪勝。在今天的第11盤比賽，執黑棋的卡爾森再度緊抓對手的失誤不放，從而以總積分7.5比3.5的成績保住世界棋王頭銜。

卡爾森與涅波姆尼亞奇自參加2002年「世界兒童少年西洋棋錦標賽」（World Youth Chess Championship）12歲以下賽事以來就一直是對手。

當年卡爾森敗給英籍棋手郝爾（David Howell），將冠軍拱手讓予涅波姆尼亞奇。卡爾森曾回憶說，那次挫敗是「我最糟糕的西洋棋回憶之一」。

至於今天的比賽，卡爾森提到對手時說，很可惜涅波姆尼亞奇沒拿出最佳表現，「有時你陷入困境就會這樣，如果當下無法應付，所有準備都無濟於事」。

卡爾森表示，在比賽最後階段，他已經可以坐等對手出錯。他說：「我很多決定都偏向保守，事後想來，這也相當有效。」

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