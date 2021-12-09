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足球專欄／老練皇馬 右拳撂倒國米

易起民
皇馬莫德里奇獲得全場最佳球員。（美聯社）
皇馬莫德里奇獲得全場最佳球員。（美聯社）

歐冠小組賽最後一輪，皇家馬德里對上國際米蘭。賽前兩隊都已取得晉級，但為了爭奪小組第一名出線，兩隊仍卯足了全力。積分領先的皇馬占有優勢，只要打平即可奪下榜首，國米則有非勝不可的壓力。比賽結果，皇馬靠著克羅斯（Kroos）、阿森西奧（Asensio）的進球，穩穩地以2：0擊敗國米，取得小組龍頭，順利避開曼城、利物浦、拜仁等強隊。

在賽前戰術布置上，由於只要打平即可，皇馬主帥安切洛蒂（Ancelotti）吩咐球員讓出球權，任國米在本方倒腳，等球進入皇馬半場再施加壓力逼搶。比賽中，安帥的戰術很成功。國米看起來保持大量控球，但實際上機會不多；反之，皇馬防守得很從容，幾次進攻都製造不小的威脅。

此外，由於本澤馬（Benzema）因傷缺陣，加上國米對維尼修斯（Vinicius）嚴加看守，讓向來以左路進攻為主的皇馬，本場主攻右路。羅德里戈（Rodrygo）、莫德里奇（Luka Modric）、卡瓦哈爾（Carvajal）頻繁傳切配合，將對手防線壓扁，再縱向突破，倒三角傳回弧頂，製造遠射機會。

皇馬的第一顆進球就是這樣來的，不過，等在弧頂的卡塞米羅（Casemiro）並沒有接球，而是巧妙地一漏，由後面的克羅斯世界波破門。

另外值得一提的是，替補本澤馬出場的約維奇（Luka Jovic）表現讓人刮目相看。以6000萬歐元身價轉會皇馬的約維奇，兩年來的進球屈指可數，令人失望。但上一場聯賽，他替補受傷的本澤馬，貢獻一射一傳；這場比賽他雖然沒進球，但成功扮演灘頭堡的角色，頻繁背身回撤接球和爭頂，使中場多了一個接應點，減緩了國米的前場壓迫。

在國米方面，左路的恰爾汗奧盧（Calhanoglu）、佩里西奇（Perisic）配合非常犀利，數次威脅皇馬大門，只可惜把握度還不夠。且由於科雷亞（Correa）受傷，國米前場只有恰爾汗奧盧有能力組織進攻，為了彌補地面打不透的局面，國米大量起高球傳中，讓後衛頻繁前插爭頂，希望用身高體魄的優勢取得進球。

可惜，皇馬兩名中後衛阿拉巴（Alaba）、米利唐（Militao）表現得非常出色，尤其23歲的米利唐，七次爭頂六次成功，全場最多，力保球門不失。這對全新的後衛組合，讓人幾乎忘了今夏先後離開的拉莫斯（Ramos）與瓦拉內（Varane）。

與歐冠經驗老到的皇馬相比，國米顯得沈不住氣。下半場第63分鐘，國米巴雷拉（Barella）在拚搶中被米利唐撞飛，他還沒爬起身就揮舞拳頭向對手打去，被紅牌直接罰下場。不但葬送了逆轉的機會，更因為禁賽，讓球隊在淘汰賽失去重要戰力。

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