足球／少了梅西… 巴薩歐冠小組賽淘汰 21年首見

巴薩21年來首度在歐冠杯小組賽就被淘汰。（歐新社）

歐冠小組賽第六輪賽程第二天比賽結果，衛冕冠軍切爾西雖晉級，但可惜未能拿下小組首席。少了梅西 （Lionel Messi）的巴薩，21年來首度在小組賽被淘汰，將去打歐聯杯。

H組的切爾西客場3：3遭澤尼特扳平。切爾西開場2分鐘維爾納（Timo Werner）率先破門，但澤尼特上半場連進兩球比分超前，切爾西在下半場再逆轉直至正規時間結束，卻在加時第94分鐘失守，最終以小組第二晉級；澤尼特將參加歐聯杯。

另一場H組比賽，尤文圖斯主場1：0小勝馬爾默，以小組頭名出線。

E組方面，拜仁慕尼黑主場3：0完勝巴薩，拜仁以全勝晉級，巴薩在小組賽兩度敗給拜仁，只能參加歐聯杯。同組在主場2：0取勝基輔迪納摩的本菲卡則以小組第二出線。

這是今年夏天失去梅西的巴薩自2003-04賽季以來首次參加歐聯杯，也是自2000-01賽季以來，巴薩首次在歐冠小組賽被淘汰。巴薩共參加過29次歐冠小組賽，這是第4次被淘汰。

F組賽程，曼聯主場1：1戰平年輕人，仍以小組首位晉級出線。另一場比利亞雷亞爾和亞特蘭大 之戰，因大雪宣布停賽，將於9日對戰決定誰會小組第二出線，以及誰要參加歐聯杯。

歐冠杯16強已有15隊出線，將參加歐聯杯的球隊也基本確定。

以小組第一出線的球隊是：曼城、利物浦、阿賈克斯、皇馬、拜仁、曼聯、里爾、尤文圖斯。以小組第二出線的則有：巴黎、馬競、葡萄牙體育、國米、本菲卡、薩爾斯堡、切爾西。

將參加歐聯杯的是：萊比錫、波爾圖、多特蒙德、謝里夫、巴薩、塞維利亞、澤尼特。