我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

足球／姆巴佩、梅西 同場梅開二度 都締個人新猷

體育新聞組／綜合報導
梅西（右一）和姆巴佩（右二）同場締造佳績。（路透）
梅西（右一）和姆巴佩（右二）同場締造佳績。（路透）

2021/22賽季歐冠杯小組賽最後第六輪比賽日登場，球員個人耀眼的成績超過球隊勝負。

影音來源：YouTube

A組巴黎主場4比1擊敗布魯日。姆巴佩（Kylian Mbappe）開場7分鐘內連入兩球，梅西（Lionel Messi）第38分擴大比分，下半場再踢進點球，鎖定勝局。

梅西這場比賽梅開二度，創下新的里程碑，總進球數758顆超越球王比利（Pele）的757顆。根據統計，梅西為俱樂部總計踢進678球、效力國家隊則有80個進球，而比利的俱樂部進球數為680個、國家隊進球數為77顆。

梅西本役也追平了C羅（Cristiano Ronaldo）兩項紀錄。首先，梅西在歐冠杯先後攻破38支不同球隊的大門，與C羅並列首位。其次，梅西的第二球是點球，他在歐冠杯主罰點球數也追平C羅，兩人在歐冠杯主罰點球數量一樣多，不過C羅22罰19中，梅西則是22罰18中。

而還有12天才23歲的姆巴佩只用6分20秒就梅開二度踢進2球，為歐冠杯史上第二快，僅次於皇馬球員羅德里戈（Rodrygo）的紀錄。羅德里戈於2019年在對加拉塔薩雷的比賽中，開場6分12秒內梅開二度，最終上演帽子戲法，幫助球隊以6比0大勝。

統計顯示，加上本場比賽2顆進球和1次助攻，姆巴佩在歐冠杯已經踢進31球，外帶助攻20次，比下C羅和梅西。在23歲之前，C羅在歐冠杯踢進8球、助攻8次；梅西則是踢進25球，助攻7次。

在D組方面，皇馬主場2比0贏過國際米蘭。皇馬奪得小組頭名，與國米同步晉級。謝里夫與頓涅茨克礦工以1比1言和，謝里夫將參加歐聯杯。

C組比賽，多特蒙德主場5比0大勝貝西克塔斯，但只能參加歐聯杯。阿賈克斯主場4比2力克葡萄牙體育，雙雙小組出線。

B組方面，AC米蘭主場1比2不敵利物浦。利物浦全勝出線，AC米蘭墊底出局。馬競客場1比0小勝波爾圖，馬競以小組第二出線，波爾圖將參加歐聯杯。

梅西 C羅 YouTube

上一則

NBA／柯瑞差15顆三分 追平艾倫紀錄 教頭：一場就搞定

延伸閱讀

足球／金球獎爭議不斷 C羅竟在詆毀梅西貼文中按讚

足球／金球獎爭議不斷 C羅竟在詆毀梅西貼文中按讚
足球／梅西7獲金球獎 史上第1人

足球／梅西7獲金球獎 史上第1人
足球／梅西第7次拿下金球獎 刷新歷史紀錄

足球／梅西第7次拿下金球獎 刷新歷史紀錄
梅西總店恢復人潮 貨少未盡興

梅西總店恢復人潮 貨少未盡興

熱門新聞

林書豪透露自己的新冠肺炎病情已好轉。（取材自林書豪Instagram）

NBA人權中鋒康特呼籲林書豪 與台灣站在一起

2021-12-05 14:57
中國網球選手彭帥。(美聯社)

擔憂彭帥安危 WTA：將禁止在中國所有賽事

2021-12-01 16:17
IOC再稱與彭帥視訊，指她對WTA的決定感到震驚。（路透）

國際奧委會2度視訊彭帥稱她「安全」WTA：非常精心策畫

2021-12-02 19:45
中國網球女將彭帥。（路透）

不隨WTA聲援彭帥停辦中國網賽 ITF：不想懲罰10億人

2021-12-05 22:30
中國女網球星彭帥被指再度繼電郵給WTA主席賽門。圖為她2020年1月21日在澳網的資料照片。（美聯社）

中國官媒記者：彭帥對WTA中國停賽震驚 寄信要賽門噤聲

2021-12-04 01:26
梅德維夫。（歐新社）

彭帥事件後 梅德維夫：去中國比賽沒人感到自在

2021-12-03 08:33

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心