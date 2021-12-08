足球／姆巴佩、梅西 同場梅開二度 都締個人新猷

梅西（右一）和姆巴佩（右二）同場締造佳績。（路透）

2021/22賽季歐冠杯小組賽最後第六輪比賽日登場，球員個人耀眼的成績超過球隊勝負。

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A組巴黎主場4比1擊敗布魯日。姆巴佩（Kylian Mbappe）開場7分鐘內連入兩球，梅西 （Lionel Messi）第38分擴大比分，下半場再踢進點球，鎖定勝局。

梅西這場比賽梅開二度，創下新的里程碑，總進球數758顆超越球王比利（Pele）的757顆。根據統計，梅西為俱樂部總計踢進678球、效力國家隊則有80個進球，而比利的俱樂部進球數為680個、國家隊進球數為77顆。

梅西本役也追平了C羅 （Cristiano Ronaldo）兩項紀錄。首先，梅西在歐冠杯先後攻破38支不同球隊的大門，與C羅並列首位。其次，梅西的第二球是點球，他在歐冠杯主罰點球數也追平C羅，兩人在歐冠杯主罰點球數量一樣多，不過C羅22罰19中，梅西則是22罰18中。

而還有12天才23歲的姆巴佩只用6分20秒就梅開二度踢進2球，為歐冠杯史上第二快，僅次於皇馬球員羅德里戈（Rodrygo）的紀錄。羅德里戈於2019年在對加拉塔薩雷的比賽中，開場6分12秒內梅開二度，最終上演帽子戲法，幫助球隊以6比0大勝。

統計顯示，加上本場比賽2顆進球和1次助攻，姆巴佩在歐冠杯已經踢進31球，外帶助攻20次，比下C羅和梅西。在23歲之前，C羅在歐冠杯踢進8球、助攻8次；梅西則是踢進25球，助攻7次。

在D組方面，皇馬主場2比0贏過國際米蘭。皇馬奪得小組頭名，與國米同步晉級。謝里夫與頓涅茨克礦工以1比1言和，謝里夫將參加歐聯杯。

C組比賽，多特蒙德主場5比0大勝貝西克塔斯，但只能參加歐聯杯。阿賈克斯主場4比2力克葡萄牙體育，雙雙小組出線。

B組方面，AC米蘭主場1比2不敵利物浦。利物浦全勝出線，AC米蘭墊底出局。馬競客場1比0小勝波爾圖，馬競以小組第二出線，波爾圖將參加歐聯杯。