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賽馬／藥檢爭議不斷 三冠王「麥地那精神」暴斃

體育新聞組／綜合報導
麥地那精神6日猝死。（路透）
麥地那精神6日猝死。（路透）

由知名馴馬師巴弗特（Bob Baffert）一手調教的肯塔基州賽馬奪冠名駒「麥地那精神」（Medina Spirit），6日在聖安妮塔公園訓練時死亡。牠拿下2021年三冠王，但因對貝他每松（betamethasone）檢測呈陽性而未通過藥檢。

馬主澤丹（Amr Zedan）證實麥地那精神死亡，並推測死因是心臟病突發。加州賽馬委員會馬匹醫學主任布笠博士（Jeff Blea）表示，這匹馬在賽道上猝死前跑了5/8英里，仍需進行屍檢以確認死因。

麥地那精神在5月1日比賽對抗炎類固醇貝他每松測試呈陽性，使其肯塔基德比大賽的勝利遭到嚴格審查。雖一開始否認投藥，但巴弗特最終承認他每天為麥地那精神塗抹含有貝他每松的藥膏，在德比前一天亦然。貝他每松雖屬合法藥物，但在德比前14天內禁止使用。

根據報導，第二次測試在6月仍確認為陽性，代表麥地那精神可能被取消資格。肯塔基賽馬委員會尚未就此案舉行聽證會。巴弗特的律師3日發表聲明表示，實驗室確定類固醇僅是局部使用，而非通過注射。

在麥地那精神第二次檢測呈陽性後，德比主席唐斯（Churchill Downs）將巴弗特和與他的訓練場相關的訓練師停職兩年。巴弗特曾調教出7次肯塔基德比冠軍。在麥地那精神之前，他管理的馬匹有29次藥檢呈陽性，他也有長期的醫療違規史。

麥地那精神是近年來聖安妮塔公園最新和最引人注目的馬匹死亡事件。洛杉磯地區因發生37匹馬死亡事件，於2019年一度暫時取消賽馬。

檢測 加州 心臟病

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