游泳／瀨戶大也華裔妻出演日劇 遭日網友唾棄：外行人

馬淵優佳（中）在日劇出演中文翻譯的角色，不過遭日本網友無情吐槽。取材自馬淵優佳Instagram

日本 知名泳將瀨戶大也妻子馬淵優佳在日劇 《日本沉沒》中飾演中文翻譯，對於這個角色，馬淵表示頗有感觸，不過據日本媒體《體育報知》報導，許多日本網友對此在社群 平台表達不滿：「一看到馬淵優佳就會想起瀨戶大也，所以覺得很噁心」、「外行人」。

馬淵優佳的雙親都來自中國，他的父親馬淵崇英1998年入日本籍，培育出世錦賽銅牌名將寺內健，馬淵優佳也成為一名跳水運動員。雖然他的跳水成績並不亮眼，但由於丈夫是知名泳將瀨戶大也，所以在日本有一定的知名度。

不過，這對泳壇金童玉女去年卻被爆出有第三者介入，瀨戶大也被抓到「偷吃」空姐，重創日本大眾心目中的恩愛形象，雖然馬淵優佳選擇原諒，但兩人依舊受到部分日本網友唾棄。

近日馬淵優佳曬出與男星小栗旬的合照，並表示自己首度出演電視劇，將在《日本沉沒》第8集亮相，飾演一名中文翻譯。他表示，原來拍戲那麼辛苦，但也累積了重要經驗。對於出演的中文翻譯角色，馬淵坦言：「我的根來自中國，所以非常感慨。」

但大部分日本網友認為馬淵優佳不配出演日劇：「一看到馬淵優佳就會想起瀨戶大也，所以覺得很噁心。他的演技怎麼樣呢，讓我們拭目以待吧。」還有人不留情地嘲諷：「日本不是有很多演員嗎，難道日本沒有演員了嗎？原來她是中國人，就因為他是中國人嘛，因為有粉絲啊。原來如此，但用這種外行人，會讓大家覺得演員的水準很低吧。」

不過也有日本網友為馬淵優佳打抱不平，「這個人做什麼了讓他成為眾矢之的？是因為他有中國血統嗎？應該打擊的是瀨戶大也的婚外情，為什麼要打擊那些拼命努力的受害者？應該力挺這樣的女性啊！」