我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

全美第三例 科州女確診Omicron 已完全接種

足球／金球獎爭議不斷 C羅竟在詆毀梅西貼文中按讚

體育新聞組 / 綜合報導
梅西獲金球獎，爭議不斷。（歐新社）
梅西獲金球獎，爭議不斷。（歐新社）

阿根挺名將梅西(Lionel Messi)，今年拿下生涯第七座金球獎，榮登史上最多。這也讓屈居第六的C羅(Cristiano Ronaldo)不太服氣，在一則公開批評梅西的貼文底下留言按讚，間接否認梅西的表現。

替C羅抱不平的球迷在貼文提及，金球獎主辦方不公平，在背後操縱選票，就算C羅付出300%的努力，獎項最終還是被奪走。他也談到梅西今年表現根本不出色，雖然阿根挺美洲盃奪冠，但他決賽和準決賽根本毫無貢獻，轉隊至大巴黎也繳不出好表現，不懂他憑甚麼拿獎，並痛批此次票選根本骯髒且無恥。

此貼文也意外釣出C羅，並以追蹤人數破億的IG帳號留言「事實」，直接認證球迷所說的話，也讓此屆金球獎爭議持續延燒。

不過不少人認為，今年呼聲最高的拜仁射手萊萬(Robert Lewandowski)都排在梅西之後，不懂落居第六的C羅有什麼好不滿的，就算要叫屈也還輪不到他。

Ｃ羅對此次金球獎票選不太服氣。（歐新社）
Ｃ羅對此次金球獎票選不太服氣。（歐新社）

C羅 梅西 金球獎

上一則

聲援彭帥 跟進WTA停辦中國賽事？ATP閉口不談

下一則

國際奧委會2度視訊彭帥稱她「安全」WTA：非常精心策畫

延伸閱讀

足球／梅西7獲金球獎 史上第1人

足球／梅西7獲金球獎 史上第1人
足球／梅西第7次拿下金球獎 刷新歷史紀錄

足球／梅西第7次拿下金球獎 刷新歷史紀錄
梅西總店恢復人潮 貨少未盡興

梅西總店恢復人潮 貨少未盡興
梅西遊行回歸 感恩節更熱鬧 民眾：美好紐約回來了

梅西遊行回歸 感恩節更熱鬧 民眾：美好紐約回來了

熱門新聞

中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

2021-11-26 03:10
中國網球選手彭帥。(美聯社)

擔憂彭帥安危 WTA：將禁止在中國所有賽事

2021-12-01 16:17
NBA湖人隊球星詹姆斯24日在對上溜馬隊的比賽時，因慶祝進球做出「Big Balls Dance」的不雅舞步。（Getty Images）

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

2021-11-27 08:24
中國女網選手彭帥的人身安危成為國際關注焦點之一。圖為她2009年在北京參加比賽。（美聯社）

已連絡上彭帥 WTA主席：仍憂心她是否遭審查或脅迫

2021-11-27 20:05
中國組合王曼昱、孫穎莎成功衛冕女雙冠軍。（路透）

桌球世錦賽／中國贏日本 王曼昱、孫穎莎衛冕女雙冠軍

2021-11-29 19:25
詹姆斯與溜馬球迷衝突。（Getty Images）

NBA／詹姆斯生氣了 溜馬球迷竟詛咒他兒子車禍死掉

2021-11-26 08:33

超人氣

更多 >
鍾麗緹大女兒遺傳漂亮基因 摘溫哥華華裔小姐亞軍

鍾麗緹大女兒遺傳漂亮基因 摘溫哥華華裔小姐亞軍
彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍