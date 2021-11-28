網路謾罵傷心理健康 世界田徑總會：8成都針對女運動員

美國體操天后拜爾絲今年在東京奧運的心理健康狀態成為焦點，她也為此發聲，希望大家重視運動員的心理健康議題。圖為她8月3日在東奧出席女子體操決賽。（美聯社）

在網球明星大坂直美、體操天后拜爾絲為運動員 心理健康發聲後，國際體育組織也出面支持。世界田徑總會25日發布報告，探討東京奧運 期間的網路謾罵問題，發現8成多是針對女性運動員。

世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）在聲明中談到，這項研究最令他震驚的是，這些辱罵（abuse）針對的是那些在運動場上發揮實力、展現才華並以此激勵人心的運動員們，「我們需要更多作為來阻止這種狀況。仔細檢視並說明清楚這項議題只是第一步」。

柯伊說，運動員在俱樂部、學校和社區等體育圈理當享有一個安全且愉快的環境，現今社會人們更頻繁在網路上分享生活，因此本月稍早發布的保護運動員的政策必須同時適用於現實世界和虛擬世界。

世界田徑總會10月起對社群媒體 平台上越來越嚴重的言語霸凌現象提出保護運動員的政策，根據25日公布的調查報告，東京奧運期間受到網路霸凌的運動員當中，女性占87%。

這項調查從161個運動員推特（Twitter）帳號取樣，時間從東京奧運開幕式前一周到閉幕式隔天的這段期間，使用AI人工智慧技術，針對24萬則推特訊息，包括2萬多張圖片進行分析。

研究結果發現，針對運動員的網路謾罵內容最多的是性別歧視29%、種族歧視26%以及毫無根據的禁藥指控25%。世界田總將與推特合作，對於網路上的不當行為採取行動。

日本網球明星大坂直美多次因為心理健康因素，缺席賽事記者會。圖為她3月31日出席邁阿密公開賽。（美聯社）

世界田總發布調查報告並推動保護政策，表明國際體育組織對運動員的支持。今年已有大坂直美（Naomi Osaka）、拜爾絲（Simone Biles）先後為運動員的心理健康發聲，美國網球女將史蒂芬斯（Sloane Stephens）9月公布輸球後收到2000多則謾罵訊息。

台灣棒球好手張育成4月在球場上失誤，導致輸球，賽後收到網路上的種族歧視語言謾罵。張育成當時社群平台發言反對，拒絕接受謾罵，得到球隊及教練的支持，引起主流媒體關注。

美國田徑協會（USATF）執行長席格爾（Max Siegel）說，世界田總這項調查指出一個長期存在的事實，那就是「美國運動員在社群媒體上很高比例成為謾罵和仇恨的對象」，「越來越多的證據顯示，這些行為很多關於種族、性別和社會地位的偏見」。