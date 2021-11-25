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歐冠杯足球／曼城逆轉巴黎 同步出線 皇馬、國米也晉級

體育新聞組／綜合報導
梅西（右）助攻姆巴佩（左）得分，但巴黎仍遭逆轉。（路透）
梅西（右）助攻姆巴佩（左）得分，但巴黎仍遭逆轉。（路透）

2021／22年賽季歐冠杯第五輪對戰第二天戰事繼續進行，又有5支球隊出線，提前出線的球隊已經多達11支。

在A組的比賽中，曼城主場逆轉巴黎，下半場剛開賽梅西（Lionel Messi）就助攻姆巴佩（Kylian Mbappé）首開紀錄，但之後遭斯特林（Raheem Sterling）扳平，B席（Bernardo Silva）再助攻熱蘇斯（Gabriel Jesus）踢進制勝球。

曼城2：1擊敗巴黎後高居第一，而因為萊比錫客場5：0大勝比利時布魯日，巴黎也獲得提前出線，萊比錫和布魯日被淘汰。

在D組，皇馬和國米本輪賽後提前出線。皇馬客場3：0大勝謝里夫，積分達到了12分，國米在主場2：0擊敗頓涅茨克礦工，積分達到10分。

C組方面，多特蒙德客場1：3不敵葡萄牙體育。葡萄牙體育積分比多特蒙德多3分，在比較勝負後占優勢，最後一輪無論結果如何，都已提前出線。

目前拜仁、尤文圖斯、切爾西、利物浦、阿賈克斯、曼聯、皇馬、國米、曼城、巴黎、葡萄牙體育已經出線，歐冠16隊淘汰賽只剩下5個名額。

B組方面，AC米蘭客場1：0力克馬德里競技，AC米蘭租來的的30歲巴西球員梅西亞斯（Junior Messias）在第87分鐘絕殺，拿下本屆小組賽首勝。AC米蘭末輪將對戰利物浦。

另一場B組比賽，利物浦主場2：0擊敗波爾圖。利物浦目前小組賽5戰全勝。

梅西 巴西

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