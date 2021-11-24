「我不該被生下來」馬術騎手為先天疾病 向醫師索賠

英國患有先天性疾病「脊柱裂」的馬術場地障礙賽騎手伊薇．圖姆斯（右二）向母親懷孕時的家庭醫師提告，宣稱自己從來就不該出生，只因為這位醫師當年沒有告知母親服用可避免此一病症的重要補充劑。（取材自Instagram）

英國 一位患有先天性疾病「脊柱裂」（Spina bifida）的馬術場地障礙賽騎手向母親懷孕時的家庭醫師（GP）提告，宣稱自己從來就不該出生，只因為這位醫師當年沒有告知母親服用可避免此一病症的重要補充劑。

每日電訊報與每日郵報報導，20歲的伊薇．圖姆斯（Evie Toombes）就她自己的「錯誤受孕與出生」提起訴訟，要求密契爾醫師（Dr. Philip Mitchell）賠償數百萬英鎊以支應她失能導致的生活費用，理由則是他沒有建議母親卡羅琳（Caroline Toombes）服用葉酸（Folic acid），導致她「在一個受損狀況出生」。

據報導，今年50歲的卡羅琳2001年2月就醫。儘管她跟密契爾醫師在看診期間討論過葉酸，但卡羅琳宣稱自己未被告知葉酸在預防脊柱裂的重要性，而伊薇則在同年11月被診斷出脂肪脊髓脊膜膨出（LMM）。

伊薇宣稱，如果密契爾醫師告訴卡羅琳必須服用補充劑，好讓脊柱裂影響體內嬰兒的風險降到最低，卡羅琳就會推遲懷孕直到按照醫囑行事為止，「要不是因為醫師的『疏忽』，她永遠不會被懷上，而她的傷害與失能正是基於此」。

伊薇曾上過電視節目，在馬術場地障礙賽打造出一番事業，2018年獲勵志獎後拜會過哈利 王子與他的妻子梅根。儘管現在因病不得不常常整天插著鼻胃管，仍以有朝一日在帕運出賽為目標。

伊薇委任的羅德維御用大律師（Susan Rodway QC）說，如果卡羅琳曾推遲懷孕的話，她就會擁有一個「正常健康」的嬰兒，但是一個跟伊薇「基因上不同的人」。但密契爾醫師「完全否認」相關責任，並稱他給予卡羅琳「合理的建議」。