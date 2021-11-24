足球／曼聯之子 無奈實力不足

動盪近一個月，曼聯在日前4：1慘敗沃特福德後，總算下定決心撤換主教練索爾斯克亞（Ole Solskjaer），由助教卡里克（Michael Carrick）暫代，正式的新任主帥將等到賽季結束才會聘任。

索帥的曼聯生涯，從球員時代，效力紅魔11年的替補殺手。憑藉他的進球，曼聯拿下1998-99賽季歐冠冠軍，完成三冠王的偉業；到教練時代，率隊闖進歐聯決賽，功敗垂成。雖然他的執教能力扛不起曼聯，但他永遠是球迷心中的那個「娃娃臉殺手」。

1. 重拾活力

與前任主教練穆里尼奧（Jose Mourinho）較保守的打法不同，索帥繼承曼聯傳統，強調攻擊足球 。他一上任，就解放前場雙子星拉什福德（Marcus Rashford）、馬夏爾（Anthony Martial），讓他們用反擊去衝擊對手，確實得到很好的效果，收穫了一波連勝。

此外，為了與強隊扳手腕，他打出「高位逼搶」這張牌，讓球員滿場飛奔，壓迫對手。這招像一把雙面刃，用得好就能擊敗強敵，甚至上演逆轉。但抱著這張神主牌不放，則鑄下了今日的敗因。

2. 不知變通

索帥是「以我為主」的風格，但是在關鍵戰役，根據對手特色「對症下藥」就並非他所長。最令人髮指的就是去年歐聯決賽，面對老謀深算的埃梅里（Unai Emery），索帥依舊打出萬年不變的戰術，結果被對手完全克制，拖入點球大戰，最終痛失冠軍。

3.定期崩盤

由於缺乏應變能力，沒有B計畫，在索帥執教下，每個賽季總會有一波崩盤。例如2018-19賽季，爭四的關鍵時刻，由於重要球員受傷，在最後九場比賽只拿下兩勝，痛失歐冠資格。

4. 用人僵化

索帥剛開始執教的時候，用人是十分靈活的，不僅開發出了許多青訓小將，也會依據球員表現來增減上場的機會。

可是到本賽季，他的用人趨於僵化。例如范德貝克（Donny Van De Beek）幾乎得不到上場機會，這位前阿賈克斯中場，個人能力即使不是首發，但也絕對有輪換出場的機會，可是在索帥手下卻坐穿板凳。究其原因，在索帥的戰術框架裡，沒有適合范德貝克的位置。但好的教練應該是依照球員的特性，能夠靈活改變框架。