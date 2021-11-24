我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州遊行慘案／增至6死 首次過堂嫌犯不斷掉淚

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

足球／曼聯之子 無奈實力不足

易起民

動盪近一個月，曼聯在日前4：1慘敗沃特福德後，總算下定決心撤換主教練索爾斯克亞（Ole Solskjaer），由助教卡里克（Michael Carrick）暫代，正式的新任主帥將等到賽季結束才會聘任。

索帥的曼聯生涯，從球員時代，效力紅魔11年的替補殺手。憑藉他的進球，曼聯拿下1998-99賽季歐冠冠軍，完成三冠王的偉業；到教練時代，率隊闖進歐聯決賽，功敗垂成。雖然他的執教能力扛不起曼聯，但他永遠是球迷心中的那個「娃娃臉殺手」。

1. 重拾活力

與前任主教練穆里尼奧（Jose Mourinho）較保守的打法不同，索帥繼承曼聯傳統，強調攻擊足球。他一上任，就解放前場雙子星拉什福德（Marcus Rashford）、馬夏爾（Anthony Martial），讓他們用反擊去衝擊對手，確實得到很好的效果，收穫了一波連勝。

此外，為了與強隊扳手腕，他打出「高位逼搶」這張牌，讓球員滿場飛奔，壓迫對手。這招像一把雙面刃，用得好就能擊敗強敵，甚至上演逆轉。但抱著這張神主牌不放，則鑄下了今日的敗因。

2. 不知變通

索帥是「以我為主」的風格，但是在關鍵戰役，根據對手特色「對症下藥」就並非他所長。最令人髮指的就是去年歐聯決賽，面對老謀深算的埃梅里（Unai Emery），索帥依舊打出萬年不變的戰術，結果被對手完全克制，拖入點球大戰，最終痛失冠軍。

3.定期崩盤

由於缺乏應變能力，沒有B計畫，在索帥執教下，每個賽季總會有一波崩盤。例如2018-19賽季，爭四的關鍵時刻，由於重要球員受傷，在最後九場比賽只拿下兩勝，痛失歐冠資格。

4. 用人僵化

索帥剛開始執教的時候，用人是十分靈活的，不僅開發出了許多青訓小將，也會依據球員表現來增減上場的機會。

可是到本賽季，他的用人趨於僵化。例如范德貝克（Donny Van De Beek）幾乎得不到上場機會，這位前阿賈克斯中場，個人能力即使不是首發，但也絕對有輪換出場的機會，可是在索帥手下卻坐穿板凳。究其原因，在索帥的戰術框架裡，沒有適合范德貝克的位置。但好的教練應該是依照球員的特性，能夠靈活改變框架。

足球

上一則

網球／訂婚+連3季年終世界第一 球后芭蒂雙喜臨門

下一則

NBA／庫茲瑪穿浮誇粉色衣 詹皇喊太超過 戴維斯稱越線

延伸閱讀

足球專欄／巴薩新舵手 非哈維不可？

足球專欄／巴薩新舵手 非哈維不可？
足球／梅西多會賺？買1棟普通房「工作20小時就好了」

足球／梅西多會賺？買1棟普通房「工作20小時就好了」
足球／巴西擊敗哥倫比亞 2022世界杯門票到手

足球／巴西擊敗哥倫比亞 2022世界杯門票到手
足球／卡達辦世界杯 出櫃球員不敢參賽：怕被判死

足球／卡達辦世界杯 出櫃球員不敢參賽：怕被判死

熱門新聞

先前人間蒸發的中國網球名將彭帥，在國際輿論的聲援壓力下，中國官媒先後代替彭帥發表了「報平安」的email內容，上個周末更接連公開近期的生活照和影片，試圖向外界證明彭帥一切安好。 （取材自IOC、丁力推特）

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

2021-11-22 00:28
WTA力挺彭帥，主席放話若沒有適當的結果不排除退出中國市場。(路透)

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

2021-11-15 19:20
中國網球女將彭帥日前自爆與中國前副總理張高麗不倫後音訊全無、疑似「被消失」，中國官媒環球電視網發布一封據稱來自彭帥的電子郵件，信中自稱「我很好」，不過這反而讓人們越來越擔心她的安危。(路透)

中國官媒曝彭帥電郵「我沒失蹤」WTA主席：高度懷疑

2021-11-17 20:01
彭帥。（新華社）

彭帥安危成謎 紐時：中國企圖淡化引網壇怒火

2021-11-18 20:29
前NBA著名教頭小范甘迪。（美聯社）

NBA／小范甘迪也補刀 轟喬丹是騙子 在聯盟製造假友誼

2021-11-18 18:52
巴克利和柯爾認為，如果詹姆斯活在90年代，應該不會是位超級巨星。（美聯社）

NBA／巴克利說詹姆斯在90年代會很糟 柯爾也認同

2021-11-15 19:06

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次
汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞