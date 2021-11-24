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足球／C羅場場進球 踢走比利亞雷亞爾 曼聯提前出線

體育新聞組╱綜合報導
本屆歐冠杯，C羅場場進球。（美聯社）
本屆歐冠杯，C羅場場進球。（美聯社）

2021/22賽季歐冠杯進入第5輪賽事。F組比賽，曼聯客場2比0力克比利亞雷亞爾。兩隊僵持至下半場，C羅（Cristiano Ronaldo）率先打破僵局，桑喬（Jadon Sancho）在第90分鐘破門。曼聯提前一輪出線。

https://www.youtube.com/watch?v=g2FPfRV_qPc&ab_channel=CBSSportsGolazo

影音來源：YouTube

今年5場歐冠杯比賽，C羅每場都進球，總進球數達到6顆。

首輪對瑞士年輕人，他踢進1球，可惜球隊1比2落敗。第二輪對上比利亞雷亞爾，他攻入1球，幫助球隊獲勝。對亞特蘭大的兩場比賽都有進球，其中第二場還梅開二度。再次對陣比利亞雷亞爾時，他又取得進球。

C羅本賽季英超9場比賽踢進4球，歐冠5場比賽踢進6球，14場比賽總計攻入10球。

E組拜仁慕尼黑客場2比1力克基輔迪納摩，萊萬（Robert Lewandowski）和科曼（Kingsley Coman）先後進球，這也是萊萬連續第9場比賽進球。拜仁5戰全勝，確定頭名出線。

另一場E組比賽，巴塞羅那主場0比0戰平本菲卡，德米爾（Yusuf Demir）數度攻門，不是被撲出就是打中橫梁。末輪將客場背水一戰挑戰拜仁。

拜仁已在上一輪出線，目前積分15分高居小組首位，巴薩積分7分排名第二，本菲卡5分排名第三。巴薩和本菲卡將競爭一個出線名額。

巴薩最後一輪必須客場戰勝拜仁，否則若本菲卡獲勝，巴薩就無緣16強。如果巴薩不能擊敗拜仁，就只能期待本菲卡也不能獲勝。

H組比賽，切爾西主場4比0完勝尤文圖斯，終結尤文4連勝。兩隊小組積分相同，但切爾西淨進球數（GF）和淨失球數（GA）都優於尤文，下一輪賽事將決定何者出線。

C羅 亞特蘭大 英超

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