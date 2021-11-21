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足球／梅西打進聯賽處子球 助大巴黎領跑法甲

體育新聞組／綜合報導
睽違多時，梅西終於在法甲賽場進球。（路透）
睽違多時，梅西終於在法甲賽場進球。（路透）

阿根廷足球巨星梅西20日攻進他轉戰巴黎聖日耳曼PSG）後，在法甲的第1個進球，讓PSG在門將納瓦斯（Keylor Navas）被判紅牌罰出場的劣勢下，仍以3：1擊敗南特（Nantes）。

姆巴佩（Kylian Mbappe）此役持續展現他強大的進攻能力，比賽開踢後的第2分鐘就率先進球，讓球隊1：0領先。

但下半場開踢不久，PSG門將納瓦斯在比賽第65分鐘吃紅牌被罰下場，南特的穆亞尼（Randal KoloMuani）接著就於第76分鐘破門，雙方1：1戰成平手。

比賽第81分鐘，南特的阿比亞（Dennis Appiah）欲將梅西（Lionel Messi）一記大禁區外的斜傳破壞掉，但飛出去的球無巧不巧進到球門，PSG靠著這記烏龍球，再以2：1超前。

梅西在比賽第87分鐘，帶球到大禁區外起腳射門，球穿過兩名防守者及門將破網，這是梅西在離開待了21年的巴塞隆納，轉戰法甲後的第1個進球。

PSA目前已踢完14場比賽，戰績12勝1和1負，積分37分在法甲高居第1。

梅西說：「（法甲）的第1個進球讓我十分高興，我真的很想進球。」

梅西已經為PSG在歐冠出賽3場並攻進3球，但他為PSG在法甲踢了5場球後，卻遲遲沒有進球。

梅西說：「這場球我有幾次機會，先前幾戰也是。即便我已經在歐冠進球，但我很高興迎來這個在法甲的首次進球。」

梅西 PSG 巴黎聖日耳曼

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