足球／梅西5進世界杯 史上第5人

梅西成為史上第5位5度參加世足杯的球員。（路透）

阿根廷隊在南美資格賽與巴西 踢平，繼巴西之後也提前獲得2022年卡達世界杯參賽權。如果梅西 （Lionel Messi）明年參加世界杯，將成為史上第五位五度參加世界杯的球員。

歷史上，墨西哥 的安東尼奧·卡爾巴哈爾（Antonio Carbajal）是第一位5次參加世界杯的球員，他連續參加了1950年、1954年、1958年、1962年和1966年的世界杯。

第二位是德國的馬特烏斯（Lothar Matthäus），他參加了1982、1986、1990、1994、1998年世界杯。第三位是義大利的布馮（Gianluigi Buffon），共參與了1998、2002、2006、2010、2014年世界杯。

第四位是馬奎茲（Rafael Marquez），這位墨西哥球員參加了2002、2006、2010、2014、2018年世界杯。

梅西已參加過2006、2010、2014、2018四屆世界杯，明年不出意外也將出賽。

值得一提的是，C羅（Cristiano Ronaldo）目前也參加過四次世界杯，如果葡萄牙能在附加賽出線晉級卡達世界杯，那他也將五次參加世界杯。