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足球／梅西多會賺？買1棟普通房「工作幾小時就好了」

編譯季晶晶／綜合外電
加盟巴黎聖日耳曼隊的阿根廷足球巨星梅西，只要工作大約20小時就能負擔得起一般法國人買的房子。(歐新社)
加盟巴黎聖日耳曼隊的阿根廷足球巨星梅西，只要工作大約20小時就能負擔得起一般法國人買的房子。(歐新社)

華爾街日報報導，英國金融網站Money檢視全球高薪運動員，以他們的年薪計算出工作多少分鐘，能負擔在工作地點買進一棟那個國家一般人買的房子，結果發現，享譽全球的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）年薪1.3億美元，換算下來大約20小時就能在法國買房。

賺錢速度比梅西還要快的是愛爾蘭混合武術格鬥選手麥葛瑞格（Conor Mcgregor）。他2020年賺進1.8億美元，只要14小時多一點，就買得起一棟英國的房子。

相較下，NBA最有價值球員、公鹿隊的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）窮得多了，還擠不進前10名的排行榜。他年薪4,630萬美元，工作33個小時可以在美國買一棟典型的房子。

當然，這些高薪運動員不會住一般人住的房子，他們名下的豪宅要再工作稍微久一點才買得到。多久呢？安戴托昆波座落美國威斯康辛州、價值180萬美元家的需要他工作近兩周。麥葛瑞格在愛爾蘭買下270萬美元的家，需要他工作5.5天。至於目前租房的梅西，工作約1.5個小時可付月租。

工作 梅西 美國

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