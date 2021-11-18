足球／巴薩新舵手 非哈維不可？

哈維回歸巴薩，擔任主教練。（路透）

巴塞隆納新主教練哈維（Xavi）本周末將迎來執教處女秀，這位球隊的大老、夢幻三隊的中場大腦，在巴薩風雨飄搖之際回來救火，一方面，是本著一顆熱愛球隊的心；另一方面，也是趕鴨子上架，非他莫屬。究竟是什麼理由，巴薩主教練這個位子就非哈維不可呢？

1.名宿壓陣

哈維出身自家拉瑪西亞青訓，出道後，為巴薩效力了17年，拿下4座歐冠、8座西甲、3座國王杯等25座冠軍，更是瓜迪歐拉（Pep Guardiola）那支「宇宙隊」的核心。在國家隊，他也為西班牙奪下了2座歐洲杯、1座世界杯。可以說，在巴薩的地位絕對是大老級的。

今年夏天，梅西 （Lionel Messi）離開巴薩，戰績一落千丈，導致主教練下台，球員士氣低落。現有陣容實力不強，短期間是難以改善的，所以新任主教練最重要的工作不是去爭冠軍，而是穩住歐冠席次，讓球隊不至於崩盤。

這時候，哈維出任主教練，更容易樹立權威、鼓舞人心、提升士氣，把球隊重新凝聚起來，打出該有的水準。從球迷的角度來看，球隊的功勳回歸，大家會用愛惜的眼光，更願意給他機會，球隊的壓力自然就小了許多。

此外，巴薩的更衣室一向難搞，因為裡面冠軍多、青訓多。對一個新教練而言，隨便一個球員歐冠都比你多、年資都十幾年，要大刀闊斧推動改革自然很難。但哈維來了，更衣室裡面的大牌都是他當年的小老弟，比冠軍他最多，比資歷他最老，指揮球員自然不會有阻礙。

2.血統純正

自克魯伊夫（Johan Cruyff）之後，巴薩足球 帶有著鮮明的風格，那就是「Tiki taka」。這是一種強調密集短傳、頻繁跑動，以保持球權的一種戰術。對後任的巴薩主教練來說，光會贏球是不夠的，如果打法不符合「美麗足球」，仍然會遭到球迷的批評。

從小出身拉瑪西亞青訓，接受過克魯伊夫、瓜迪歐拉指導的哈維，絕對是「Tiki taka」最正統的繼承者。雖然他沒有在五大聯賽執教過的經驗，但過往他擔任球隊的「陣眼」，被譽為中場最強「大腦」，對足球戰術的理解是無庸置疑的。

3.財政問題

經歷了錯誤引援與新冠疫情 ，巴薩的財政糟糕到不得不送走梅西，一度連新援都沒有辦法登錄。這種狀況下，球隊勢必得起用大量青訓小將，以節省開支。

由拉瑪西亞出身的哈維來執教，首先，他最了解巴塞文化，可以灌輸年輕球員最正統的觀念；其次，他就是最好的標竿，可以激勵年輕球員有為者亦若是；第三，在球迷壓力較小的情況下，哈維有比較多空間讓年輕球員上場，加速他們成長。

在球隊內憂外患下，哈維自掏500萬歐元解約金的一半，接下這個燙手山芋，且不說未來成績如何，光這分赤誠之心就值得給予掌聲。不過，如七年之病，求三年之艾，巴薩早已病入膏肓，即使是哈維，沒有個三年，也難讓她起死回生。