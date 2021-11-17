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世足預賽／荷蘭法國出線 歐洲區底定

體育新聞組╱綜合報導
荷蘭在世足杯歐洲區資格賽出線，打進會內賽。（歐新社）
荷蘭在世足杯歐洲區資格賽出線，打進會內賽。（歐新社）

2022年世界杯足球賽歐洲區資格賽全部結束，10個直接出線和12個附加賽名額全部確定，荷蘭和法國成為最新出線的代表。

以小組首位直接出線的球隊包括：德國、丹麥、法國、比利時、克羅埃西亞、西班牙、塞爾維亞、英格蘭、瑞士、荷蘭。

此外，以小組第二名參加附加賽的10個名額也已確定，分別是：葡萄牙、瑞典義大利烏克蘭、威爾士、蘇格蘭、土耳其、俄羅斯、波蘭、北馬其頓。奧地利和捷克則是以歐國聯（UEFA Nations League）比序入圍附加賽。

附加賽定明年3月下旬進行，12支球隊爭搶最後3張世界杯門票。

G組賽事，荷蘭主場2比0力克挪威，貝爾溫（Steven Bergwijn）和德佩（Memphis Depay）終場前先後進球，雖然土耳其也在客場2比1擊敗了黑山，荷蘭還是以小組第一出線；土耳其打進附加賽。

在缺席2018年世界杯後，荷蘭承受極大壓力，如果輸給挪威，而土耳其贏球，那麼橙衣軍團將再度無緣世界杯。

荷蘭隊在世界杯最好的成績是1974年、1978年和2010年的亞軍，2014年則獲得第三名。

D組比賽，法國客場2比0力克芬蘭，本澤馬（Karim Benzema）進球，姆巴佩（Kylian Mbappé）傳射。法國以小組首位出線。烏克蘭靠芬蘭輸球而躋身小組第二，取得附加賽資格。

E組方面，已取得出線資格的比利時客場1比1戰平威爾士，威爾士以小組第二名參加附加賽。

I組的阿爾巴尼亞雖以1比0擊敗安多拉，波蘭以1比2敗給匈牙利，但波蘭仍以2分積分之差，以小組第二名參加附加賽。

目前12支確定參加卡達世界杯的球隊，除了歐洲區的10支球隊外，還有地主卡達和南美區的巴西。

烏克蘭 義大利 瑞典

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