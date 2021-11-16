金錢交易質疑聲中 F1誕生首名中國車手

F1車隊愛快羅密歐16日宣布，中國車手周冠宇將在2022賽季正式為車隊效力。取材自臉書

F1 車隊愛快羅密歐今天下午宣布，中國 車手周冠宇成為2022賽季為車隊效力的正式車手，將搭檔隊友波塔斯（Valtteri Bottas）出賽。但這個宣布引發媒體與車迷廣泛質疑是金錢交易。

據中媒界面新聞報導，22歲的周冠宇成為首名爭戰F1方程式大賽的中國車手，創下新的歷史。

周冠宇1999年5月30日出生於上海，15歲時開啟方程式賽車生涯，曾是法拉利青訓成員。他目前在F2賽事以142分暫列車手積分榜第2，仍有機會爭取F2年度冠軍車手。

愛快羅密歐競速車隊（Alfa Romeo ORLEN）下午透過社群媒體 宣布後，周冠宇在微博發文表示夢想成真，「中國F1第一人…難忘的一天，感恩一路以來幫助與支持我的人，我做到了！」

但在愛快車隊社群官宣下方，絕大多數車迷留言貼圖批評這是金錢交易，並嘲諷「金錢萬能」。他們多質疑周冠宇並不夠格成為這個頂級賽事的20名正式車手之一。

英國賽車媒體Autosport報導提到，愛快車隊這個宣布並非巧合，F1官方幾週前宣布中國上海站大賽將在2023年回歸，且協議持續到2025年。上海站賽事因為COVID-19疫情中斷3年。

F1前首席執行官卡瑞（Chase Carey）和他的繼任者多梅尼卡里（Stefano Domenicali）在他們想要征服的市場方面經常提到中國與美國；有了周冠宇，F1現在有機會做到這一點。

「我認為對於公司，對於當前的贊助商工作，對於其他9支車隊，對於整個F1，這是一個巨大的機會，」愛快車隊老闆瓦索（Frederic Vasseur）向Autosport表示：「開闢像中國這樣的新市場是有道理的。」

「每個人都很興奮，」 瓦索說，「這不僅僅是關於愛快羅密歐、競速車隊或其他的，你知道每個人都在努力與中國建立商業聯繫，這是最好的方式。」

瓦索並稱，他認為周冠宇將成為這方面的完美大使，因為周在青少年系列賽中表現出色，比之前所有的中國車手都要好得多；但他也完全了解這對周冠宇將是一個挑戰。

報導稱，周冠宇顯然帶著他自己的贊助方案，但他的到來對車隊現有的其他支持者來說也是一種推動。愛快羅密歐在中國銷售汽車，冠名贊助商也有很強的影響力。

西班牙世界體育報（Mundo Deportivo）也提到，周冠宇目前在F2錦標賽排名第2，許多人對他本賽季在F1之前的表現抱有更多期待。「但周冠宇腋下夾帶的錢，肯定會為他打開F1的大門。顯然，他會帶著一個贊助商來，贊助商會拿出3000萬歐元（約3409萬美元），在目前的情況下，這筆錢會受到球隊的歡迎。」

據界面新聞報導，周冠宇是久事體育集團簽約車手。作為F1中國大獎賽的運營方，久事體育將業務延展到運動員經紀，於今年1月宣布與周冠宇簽約，雙方達成「大中華地區獨家合作夥伴」關係，在商務及個人商業價值開發等領域進行合作。

公開資料顯示，久事體育是總部位於上海的中國國有投資經營控股公司。