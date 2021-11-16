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足球／義大利打附加賽 恐遇上葡萄牙

體育新聞組／綜合報導
英格蘭狂勝聖馬力諾，直接晉級世界杯會內賽。（歐新社）
英格蘭狂勝聖馬力諾，直接晉級世界杯會內賽。（歐新社）

2022世界杯足球賽歐洲區資格賽最後一輪賽事，英格蘭和瑞士出線，直接晉級會內賽。

I組英格蘭客場10：0血洗聖馬力諾，凱恩（Harry Kane）一個人上半場就踢進4球，馬奎爾（Harry Maguire）、洛維（Jason Lowe）、明斯（Tyrone Mings）、亞伯拉罕（Tammy Abraham）和薩卡（Bukayo Saka）破門，聖馬力諾還奉送一顆烏龍球。

英格蘭隊也因此直接晉級世界杯。這是該隊第16次參加世界杯，自1994年缺席後，就再未缺席。英格蘭隊在2018年世界杯獲得第四名，歷史最佳成績是1966年冠軍。

C組比賽，賽前義大利和瑞士積分都是15分，而且義大利還靠淨進球數優勢排在第一。最後一輪，義大利只要和瑞士保持相同分數，且淨進球數繼續保持優勢就能晉級。

但隨著瑞士主場4：0大勝保加利亞，義大利客場0：0戰平北愛爾蘭，C組瑞士以5勝3平積分18分排名小組第一，義大利4勝4平積分16分排名第二。瑞士直接晉級世界杯，義大利只能踢附加賽，可能遭遇C羅（Cristiano Ronaldo）領銜的葡萄牙。

這將是瑞士隊第12次參加世界杯，他們上次缺席世界杯還是2002年的韓日世界杯。瑞士隊世界杯最佳成績是1934年、1938年和1954年的8強。

目前世界杯參賽球隊已確定11支，分別是卡達、丹麥、德國、巴西、法國、比利時、克羅埃西亞、西班牙、塞爾維亞、英格蘭、瑞士。

義大利 C羅 足球

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