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田徑／閃電波特曾動念復出 有信心在東奧百米4連霸

中央社／杜拜14日綜合外電
波特退休前在里約奧運百米奪冠。（路透）
波特退休前在里約奧運百米奪冠。（路透）

退休的牙買加短跑傳奇名將「閃電」波特堅稱，這次東京奧運金牌得主的成績是他能力所及，還說如果他復出的話，可以在東奧摘下生涯第4面100公尺奧運金牌。

35歲的波特（Usain Bolt）告訴法新社，他在牙買加的家中觀賞因疫情順延到今夏的2020東京奧運時，感到十分沮喪，因為他的同胞選手在男子100公尺失利，甚至沒跑進決賽，最後是義大利的賈可布斯（Lamont Jacobs）意外奪金。

波特今天在他的贊助商於杜拜的辦公室受訪時說，他真的很懷念（比賽），也有種「真希望我在那裡」的感覺。

「因為對我來說，我就是為那一刻所生，所以只能這樣眼睜睜看著，實在是很煎熬。」

波特宰制了田徑的一個世代，曾拿下8面奧運金牌，若非隊友卡特（Nesta Carter）的回溯性藥檢沒過，讓他們攜手拿下的2008年北京奧運4x100公尺接力金牌被追回，波特的手中會有9面奧運金牌。

東京奧運是波特退休後的第一場奧運盛事，沒有他參賽的男子100公尺決賽，看起來有些許遜色，賈可布斯在東京的國立競技場跑出9秒80奪金。

波特表示在他（選手）生涯結束時，教練跟他說：「別的人沒能再跑得更快，而你（指波特）則是變慢了」這番他從未想過的話也令他感觸良多。

「這是事實，因為許多人沒有真的變快，因為是我把障礙堆得如此之高，然後我開始退步。但對我來說，9秒80是我現在仍有可能辦到的。」

退休後一直投身在足球、音樂領域的波特表示，會讓他一度考慮在東京（奧運）復出，「全憑一股幹勁」。

已有3個兒子的波特說：「對奧運來說，那將會截然不同。」

「我出現時總是做好了準備，因為我認為那是最高層級（的比賽），我已在這項運動中完成所有能做的事，這一切真的只是因為一股幹勁。」

東京奧運 波特 退休

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