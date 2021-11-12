足球／C羅啞火佩佩紅牌 葡萄牙下輪決生死

佩佩領到紅牌，末輪也無法登場。（路透）

2022世足賽預賽歐洲區資格賽第9輪賽事，A組戰事，葡萄牙客場0：0戰平愛爾蘭，C羅 （Cristiano Ronaldo）領銜鋒線啞火，佩佩（Pepe）領到紅牌罰下場。這場比賽葡萄牙隊始終未能攻破對方大門，這是歐洲杯以來首見。更糟的是，球隊後防中堅佩佩因為打對方而被紅牌罰下，下一輪生死大戰無法上場。

目前葡萄牙和塞爾維亞小組戰績都是7戰5勝2平積分17分，葡萄牙淨進球多4個排名第一，塞爾維亞排名第二。兩隊最後一輪單挑，爭奪直接出線，葡萄牙形勢看好，只要不輸球就能直接晉級世界杯，但塞爾維亞不會甘於平手，C羅和他的隊友們面臨生死大戰。

B組對決，西班牙客場1：0小勝希臘，薩拉維亞（Pablo Sarabia）射入點球，瑞典 客場0：2爆出冷門敗給喬治亞。西班牙小組積分反超瑞典1分登首位，末輪雙方將爭奪小組冠軍。

西班牙只要保持不敗，就能獲得一張直接通往世界杯的門票。不過在第4輪比賽時，西班牙以1：2輸給瑞典，因此還得小心。

J組德國 主場9：0大勝列支敦士登，薩內（Leroy Sané）和穆勒（Thomas Müller）梅開二度，京多安（İlkay Gündoğan）、羅伊斯（Marco Reus）和巴庫（Ridle Baku）都進球，對方還奉送2顆烏龍球。

德國目前穩居J組首位，已提前出線取得卡達參賽資格。