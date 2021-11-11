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體操／奧運金牌李蘇妮遭仇恨攻擊 被罵「ching chong」

記者胡玉立／綜合報導
李蘇妮。（路透）
李蘇妮。（路透）

現年18歲的奧運體操金牌得主、苗族少女李蘇妮(Suni Lee)10日透露，就在一周前的某個晚上，她與友人曾遭受反亞裔仇恨攻擊，被人噴灑胡椒水，她「非常生氣，卻無能為力。」

李蘇妮向娛樂新聞網站PopSugar表示，當時她和幾位亞裔女性朋友正在室外等「優步」(Uber)車，一輛汽車開到她們面前辱罵"ching chong"等字眼，還叫她們「回到你們來的地方」；這輛車加速駛離時，她的手臂被噴到了胡椒水。

「我很生氣，但他們溜走了，我什麼也不能做。」

李蘇妮說：「而且以我的知名度，我也很難做什麼，因為我不想做任何可能給我帶來麻煩的事。我只是任它發生。」

李蘇妮。（美聯社）
李蘇妮。（美聯社）

李蘇妮來自明尼蘇達州的聖保羅(St. Paul)，在美國苗族社區長大；她告訴PopSugar，她迄今仍很難理解自己遇到的那種惡意和種族主義攻擊，但是她知道站出來表態很重要，即使會讓她感到不舒服。

空手道選手國米櫻 加州被罵「生魚片」

李蘇妮遭遇的反亞裔仇恨，只是過去20個月在美國發生的數以千計事件中的一例；今年4月，正在備戰東京奧運的美國空手道選手國米櫻(Sakura Kokumai)也曾在加州一處公園，遭陌生男子騷擾，對方罵她「中國人」、「生魚片」，叫她「滾回家」；當時在現場的其他人，全都冷眼旁觀。

事後，國米櫻在社群媒體憶述此事說，她留意到美國對亞裔的歧視正在增加，卻從沒想過會發生在自己身上，直到親身經歷後才感到吃驚，也對人們的冷漠感到傷心。

對國米櫻語出威脅的這名男子，當月稍晚因毆打一對年長的韓國夫婦被捕。

自新冠疫情開始以來，針對亞裔和太平洋島民社區的種族仇情攻擊激增；根據「停止仇恨亞太裔」團體(Stop AAPI Hate)的統計數據，去年3月至今年6月，針對亞太裔的種族動機攻擊超過9000起；其中有逾4500起發生在今年上半；其中64%是李蘇妮遇到的那種言語攻擊，所有事件有63%是由女性報案。

李蘇妮在東京奧運獲得三枚獎牌，其中包括全能體操項目金牌、團體賽銀牌和高低桿銅牌，她也是首位代表美國參加奧運的苗族人。

目前李蘇妮正參加ABC「與星共舞」(Dancing with the Stars) 比賽節目，預定明年進入奧本大學(Auburn University)，迎接大學競技體操生涯。

東京奧運 美國 亞裔

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