我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNBC：習近平可望邀請拜登參加北京冬奧

COP26近尾聲 抗議遍地開花 「停止漂綠」成關鍵字

「鞍馬王子」李智凱要結婚了 下個月娶回6年學姊女友

中央社／台北11日電
「鞍馬王子」李智凱11日宣布婚訊，將與交往6年的女友結婚。（取材自臉書）
「鞍馬王子」李智凱11日宣布婚訊，將與交往6年的女友結婚。（取材自臉書）

完成奧運奪牌使命後，台灣「鞍馬王子」李智凱將再跨越另一道高門檻，那就是脫離單身。李智凱年底將和相戀6年的學姐完成終身大事，不過求婚細節可是保密到家，「婚禮當天大家就知道。」

東京奧運體操鞍馬銀牌、「鞍馬王子」李智凱今天證實，他將在12月與相戀6年多的女友步入禮堂，今天他在個人社群媒體PO出影片，大方分享喜訊，「我們要結婚了。」

在影片中李智凱提及，未來的老婆是他的學姐，兩人相戀6年，彼此家庭都已非常熟識，結婚也是小倆口原本就有的共識，婚期則定在奧運結束後的好日子。

李智凱透露，未來的老婆個性很低調，不喜歡在人多的地方被求婚就是怕尷尬，所以他籌劃了「深山求婚」之旅，在奧運返台隔離期滿後，以「爬山」為由帶著老婆與一票好友去登山，在山裡他把準備好的誓詞念了出來，「她是有感動落淚，其實我也有。」

至於求婚當下究竟說了什麼，李智凱不好意思地說：「有點肉麻，不太好說。」但他也透露，求婚當下其實有找朋友幫忙錄影，「婚禮當天就會公開。」

李智凱搞笑地說，他雖規劃在山裡求婚，就是希望可以符合女友低調的性格，但當天仍有不少阿公、阿嬤從旁經過，他笑說：「好險沒有被認出來，否則女友可能會很尷尬。」

東京奧運 社群媒體 台灣

上一則

NBA／莫蘭特愛穿他10年前代言戰靴 杜蘭特喊推Protro版

延伸閱讀

涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病

涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病
扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
「魷魚遊戲」李政宰洛城現身 豪門女友相隨

「魷魚遊戲」李政宰洛城現身 豪門女友相隨

熱門新聞

彭帥（左）曾與謝淑薇拿下多個女雙冠軍。（新華社）

網球／中網友翻牆問「彭帥風暴」 謝淑薇21字霸氣回應

2021-11-03 22:09
早就宣告自己是「Z女孩」？圖為彭帥2017年在WTA台灣賽女單準決賽中表現強勢，戴著Z字形項鍊，以直落二獲勝挺進冠軍賽情景。（本報資料照片）

網球／彭帥早宣告心屬張高麗？4年前戴「Z字項鏈」出賽

2021-11-03 19:15
彭帥（圖）曾是謝淑薇的搭檔。（美聯社）

網球／彭帥敢怒敢言 和謝淑薇「友情停在這」

2021-11-02 23:03
喬丹(右)與皮朋。（美聯社）

NBA／皮朋爆料 「最後一舞」喬丹賺飽 隊友1毛錢沒分到

2021-11-04 19:16
諶利軍浪漫求婚。（取材自微博）

舉重／奧運冠軍諶利軍求婚成功 1克拉鑽戒太搶眼

2021-11-04 07:13
前世界拳王科托奇戈夫賽前遭蒙面惡徒潑酸襲擊。（取材自Instagram）

拳擊／前世界拳王出賽前 遭蒙面惡徒飯店「破門」潑酸

2021-11-08 23:12

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准
快看世界／就算開國門 這兩類人還是暫進不來美國

快看世界／就算開國門 這兩類人還是暫進不來美國