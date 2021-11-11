「鞍馬王子」李智凱要結婚了 下個月娶回6年學姊女友

「鞍馬王子」李智凱11日宣布婚訊，將與交往6年的女友結婚。（取材自臉書）

完成奧運奪牌使命後，台灣 「鞍馬王子」李智凱將再跨越另一道高門檻，那就是脫離單身。李智凱年底將和相戀6年的學姐完成終身大事，不過求婚細節可是保密到家，「婚禮當天大家就知道。」

東京奧運 體操鞍馬銀牌、「鞍馬王子」李智凱今天證實，他將在12月與相戀6年多的女友步入禮堂，今天他在個人社群媒體 PO出影片，大方分享喜訊，「我們要結婚了。」

在影片中李智凱提及，未來的老婆是他的學姐，兩人相戀6年，彼此家庭都已非常熟識，結婚也是小倆口原本就有的共識，婚期則定在奧運結束後的好日子。

李智凱透露，未來的老婆個性很低調，不喜歡在人多的地方被求婚就是怕尷尬，所以他籌劃了「深山求婚」之旅，在奧運返台隔離期滿後，以「爬山」為由帶著老婆與一票好友去登山，在山裡他把準備好的誓詞念了出來，「她是有感動落淚，其實我也有。」

至於求婚當下究竟說了什麼，李智凱不好意思地說：「有點肉麻，不太好說。」但他也透露，求婚當下其實有找朋友幫忙錄影，「婚禮當天就會公開。」

李智凱搞笑地說，他雖規劃在山裡求婚，就是希望可以符合女友低調的性格，但當天仍有不少阿公、阿嬤從旁經過，他笑說：「好險沒有被認出來，否則女友可能會很尷尬。」