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足球／卡達辦世界杯 出櫃球員不敢參賽：怕被判死

中央社／雪梨8日綜合外電
澳洲足球選手卡瓦洛上個月出櫃。（美聯社）
澳洲足球選手卡瓦洛上個月出櫃。（美聯社）

澳洲足球選手卡瓦洛（Josh Cavallo）上個月出櫃，隨著2022年世界杯即將在卡達開踢，他表示，很害怕在這個把同性戀視為犯罪的國家比賽。

法新社報導，21歲的卡瓦洛效力於澳洲甲級聯賽的阿得雷德聯足球俱樂部（Adelaide United Football Club），是頂級男子足球選手聯盟中僅知的出櫃球員。

他上個月的出櫃宣言引起全球廣大支持，包括瑞典傳奇足球明星伊布拉欣莫維奇（Zlatan Ibrahimovic），以及美國脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）。

卡瓦洛曾是澳洲的20歲以下國家代表，尚未被國家隊徵召，但這位中場球員說，他不確定如果被選上，是否會參加2022世界杯。

澳洲足球選手卡瓦洛上個月出櫃。（Getty Images）
澳洲足球選手卡瓦洛上個月出櫃。（Getty Images）

卡瓦洛接受媒體訪問時說，「我讀過一些類似文章，稱卡達會判處同性戀者死刑，這讓我感到非常害怕，不太願意去卡達（參加比賽）」。

他表示：「這也令我感到悲傷。這次世界杯在卡達舉辦，而身為一名職業足球員的最高成就，就是替國家出賽。得知這個國家不支持同志，還會讓我們的生命處於險境，確實令我感到害怕，也要重新評估，究竟是我的性命比較重要，還是要替我的職業生涯添上一筆？」

卡達自從2010年被選為世界杯主辦國之後，就因為對待同性戀、雙性戀、跨性別者（LGBT）的作法，以及過往的女權和勞工議題紀錄而備受批評。

國際男女同志協會（ILGA）去年報告表示，消息人士指稱，在卡達即使是合意的同志性行為，也有可能被判處死刑。

卡達世界杯足球賽執行長哈特爾（Nasser al-Khater）2019年曾表示，他要向「各種性別、性向、宗教與種族的球迷保證，卡達是世界上最安全的國家之一，歡迎所有人來卡達」。

但他也強調，「當眾表現親暱行為不被允許，雖然這是世界很多地方人的普遍行為，但這不是我國的文化」。

雖然足球在全球廣受歡迎，但僅有極少數男性選手出櫃，且大多選在退役之後，以避免出賽時遭觀眾嘲諷。

第一位在現役時期出櫃的職業足球員是英國選手法薩努（Justin Fashanu）。他在1990年出櫃，但在比賽時從未被接納，於1998年上吊自縊。

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