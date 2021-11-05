東奧被罵虐待動物 2028洛杉磯奧運取消馬術了

德國現代五項女子選手安妮卡‧史勒在馬術障礙賽中，因馬匹「聖男孩（Saint Boy）」拒絕配合，沒興趣跳過柵欄，甚至完全不想前進，導致沒通過任何障礙。(歐新社)

國際現代五項總會（UIPM）今天宣布，2028年洛杉磯 奧運現代五項比賽中將不再有馬術，並會在近期開會協商尋找替代方案。

之所以會做出這樣的決定，是因為東京奧運 時，奪金熱門人選史勒（Annika Schleu）抽中的馬匹「聖男孩」（Saint Boy）不願在比賽中跳過柵欄，讓史勒的教練蕾絲娜（Kim Raisner）出拳捶了聖男孩，這個事件讓現代五項運動飽受各方批評。

國際現代五項運動總會（International Modern Pentathlon Union, UIPM）在聲明中說：「首先，我們知道這個消息將讓你們感到驚訝，甚至覺得震驚。」

「不久前，我們才在延後1年舉辦的東京奧運，承諾會審查並維持馬術的紀律，但在奧運的世界裡，一切變化很快。」

「國際現代五項運動總會革新委員會上週在摩洛哥進行兩天的會議，提出一系列建議，獲得國際現代五項運動總會執行董事會支持，決議由其他比賽取代馬術。」

善待動物組織（PETA）資深副總裁季勒摩（Kathy Guillermo）對此決議表示歡迎，但呼籲讓決議在2024年巴黎奧運就生效。

1912年起現代五項進到奧運殿堂，比賽內容包括擊劍、游泳 、馬術障礙賽、射擊和越野跑。