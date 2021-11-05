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花滑／羽生結弦右踝韌帶受傷 北京冬奧拚衛冕不妙

中央社／東京5日綜合外電
羽生結弦因右踝受傷退出在東京的花式滑冰大獎賽日本分站賽NHK盃，這次受傷可能嚴重打擊他在冬季奧運3度爭金的希望。(路透)
羽生結弦因右踝受傷退出在東京的花式滑冰大獎賽日本分站賽NHK盃，這次受傷可能嚴重打擊他在冬季奧運3度爭金的希望。(路透)

兩屆冬季奧運男子花式滑冰金牌得主羽生結弦因右踝受傷，將退出下周在東京舉行的NHK杯賽事。距離2022年北京冬奧僅餘3個月，這次受傷恐嚴重打擊他第3度爭金的希望。

日本滑冰聯盟表示，26歲的羽生結弦因右踝關節韌帶受傷，將退出本月12日至14日的NHK杯（NHK Trophy）賽事，即國際滑冰總會（ISU）花式滑冰大獎賽（Grand Prix）日本分站賽。

羽生在聲明中說：「我只摔了一次就受傷了，我非常懊惱。」

「我會盡全力透過復健及控制疼痛，盡快早日重回冰上競技賽場。」

日本時報（Japan Times）提到，羽生尚未明確表態是否參加北京冬奧，只說自己一直在苦練難度極高的「4周半跳」（quad axel jump）。

除了NHK杯之外，羽生今年預定參加的第2場大獎賽分站賽是俄羅斯站（Rostelcom Cup），將於本月26日舉行。

羽生於2014年索契冬奧花式滑冰男單項目首度奪金。在挑戰2018年平昌冬奧之前，他也傷過腳踝，兩個月無法上冰，但最後及時恢復狀態參賽，並再度摘金，成為66年來花滑男單連霸第一人。

北京冬奧將於2022年2月4日展開。

北京 日本 羽生結弦

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